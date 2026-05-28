El Obradoiro rectifica su campaña de abonados y aplicará el 100% de la aportación como descuento

El Monbus Obradoiro ha decidido corregir la configuración económica de su campaña de abonados para la temporada 2026-27 después del malestar expresado por parte de su afición tras el anuncio inicial. El club compostelano, que acaba de ganarse el derecho a competir de nuevo en la Liga Endesa, publicó este jueves un comunicado oficial en el que reconoce el esfuerzo que está pidiendo a sus seguidores y modifica uno de los puntos más sensibles de la campaña: la aportación vinculada a Obrad’ouro se descontará ahora íntegramente del precio del abono.

La entidad había planteado inicialmente que los abonados que participasen en esta fórmula de financiación recibiesen como rebaja en el carné el 50% de la cantidad aportada. Sin embargo, tras escuchar las críticas y el descontento generado entre una parte de la masa social, el Obradoiro ha dado marcha atrás y ha elevado ese descuento al 100% de la aportación. De este modo, quien realice la aportación mínima de 200 euros en el caso de los adultos verá descontados esos mismos 200 euros del precio de su abono; en el caso de los menores, la aportación mínima de 80 euros también se descontará íntegramente. La entidad ha facilitado también un espacio para calcular el coste del abono.

El club mantiene que esta aportación económica, articulada en formato de préstamo participativo, responde a la necesidad de buscar “un equilibrio en las cuentas” y garantizar la sostenibilidad del proyecto a medio y largo plazo. El Obradoiro subraya que el regreso a la ACB implica “un paso de enorme exigencia deportiva, económica y estructural” y defiende que la medida está orientada exclusivamente a reforzar la viabilidad del club en una etapa de mayor demanda presupuestaria.

En su comunicado, la entidad admite que es “plenamente consciente” de que su mayor patrimonio es la afición y la ciudad que representa el escudo. También reconoce el esfuerzo que solicita a los abonados y lo justifica en el contexto de las dos últimas temporadas, en las que, según explica, hubo “mucho gasto” para construir proyectos deportivos preparados para pelear por el ascenso y “poco ingreso” por las características de la competición.

La corrección afecta al punto central de Obrad’ouro, pero no elimina el resto de ventajas asociadas a la participación en esta iniciativa. Los abonados que realicen la aportación conservarán la prioridad para la reserva de asiento y recibirán la camiseta especial de edición limitada incluida en la campaña. Además, la cantidad aportada seguirá reconocida como préstamo participativo conforme a las condiciones publicadas por el club.

Con esta rectificación, el Obradoiro intenta rebajar la tensión generada por el lanzamiento de la campaña y recomponer la relación con una afición que, en palabras del propio club, ha demostrado un apoyo “incondicional” durante las dos últimas temporadas. La entidad insiste en que necesita seguir sintiendo el respaldo de su gente para consolidar “un proyecto estable y competitivo” en la Liga Endesa, pero asume ahora que esa llamada al esfuerzo debe compatibilizarse con un mayor reconocimiento económico a la fidelidad de sus abonados.