Antón Guisande y la ambición del Compostela: "Ojalá lo mejor esté por venir”

La SD Compostela afronta el último escollo autonómico en su particular lucha por regresar a Segunda Federación. El conjunto blanquiazul inicia la segunda ronda del playoff este domingo (Ponte dos Brozos, 12.00) ante el Atlético Arteixo después de desquitarse con claridad del Racing Villalbés. Un impulso a la confianza de un grupo que, representado por la voz de Antón Guisande (Pontevedra, 09/06/2000), demuestra ambición y seguridad antes de llegar al momento decisivo de la temporada. El atacante pontevedrés destaca la fortaleza colectiva de la plantilla, el gran rendimiento del equipo en el último duelo y el papel vital de una afición que sigue mostrando apoyo incondicional a los suyos.

¿Cómo está viviendo estas semanas a nivel personal y cómo ve al equipo?

Bien. Creo que el equipo está con ganas, animado por lo que se dio y con mucha ilusión de afrontar el partido del domingo.

El pasado sábado el Compos dio un golpe sobre la mesa ante el Racing Villalbés. Salió todo prácticamente perfecto, ¿no?

Sí. Ellos iban con el mismo planteamiento y sabíamos que iba a ser un equipo muy difícil de hacerle gol, porque defienden muy bien. Creo que nos benefició marcar pronto, ya que eso abrió luego el partido y permitió que fueran entrando más ocasiones.

¿Qué importancia tiene este triunfo a nivel anímico para afrontar lo que resta de playoff?

Creo que a nivel moral y anímico nos va a ayudar mucho. Nos ayuda a sentirnos fuertes en casa y a demostrar que tenemos equipo para hacer goles y lograr marcadores amplios. Y también a ser un equipo serio y ordenado atrás, que eso es importantísimo.

¿Qué lectura hace de la eliminatoria ante el Atlético Arteixo?

Creo que va a ser un equipo diferente al Villalbés, con bastante potencial arriba. Les gusta hacer gol, les gustan las idas y vueltas y atacan muy bien. No sé cómo plantearán ellos el partido, pero nosotros vamos a tener que seguir en la misma línea: ser un equipo ordenado y no conceder nada para intentar sacar un buen resultado.

Guisande cuelga un centro al área durante el duelo entre Compos y Arteixo en San Lázaro. / Jesús Prieto

Un rival que se le resiste al Compos. ¿Qué falló en los dos encuentros de liga ante ellos?

Bueno, ellos hicieron buenos partidos. Igual nosotros tampoco estuvimos del todo acertados ni hicimos el partido que nos hubiera gustado. Pero en liga era un momento diferente y ahora estamos en el playoff, que es otra cosa. Ya hemos jugado varias veces contra ellos y tenemos que saber cómo defenderlos y cómo atacarles para aprovecharlo.

El Arteixo fue además el único equipo que ganó en el Vero Boquete de San Lázaro esta temporada y celebró el triunfo por todo lo alto. ¿Hay ganas de revancha?

Bueno, yo lo entiendo también, porque al fin y al cabo siempre es bonito ganar aquí en San Lázaro. Pero nosotros no podemos regalar esas ocasiones. Tenemos que ser sólidos e intentar concederles lo menos posible para que no vuelva a suceder.

Da la sensación de que en los partidos de máxima tensión el equipo siempre responde. ¿Lo sienten así desde dentro?

Sí. Creo que somos un equipo muy serio, que sabe lo que tiene que hacer y sabe que para eso nos trajeron aquí: para competir e intentar ser mejores que el rival. Estos son los partidos realmente importantes, por los que llevamos todo el año entrenando y luchando. Creo que es el momento de demostrarlo.

Creo que somos un equipo muy serio, que sabe lo que tiene que hacer y sabe que para eso nos trajeron aquí: para competir e intentar ser mejores que el rival. Estos son los partidos realmente importantes, por los que llevamos todo el año entrenando y luchando. Creo que es el momento de demostrarlo". Antón Guisande — Futbolista de la SD Compostela

A nivel personal, ha sido finalista del Jugador Cinco Estrellas, que premia al futbolista más destacado de la temporada. ¿Cómo valora su curso?

Primero, contentísimo por Uzal, porque se lo merece. Lleva todos los partidos dando un nivel enorme al equipo y ayudándonos muchísimo. Y, en lo personal, también estoy contento con mi nivel individual y con todo lo que puedo aportar al equipo. Espero seguir haciéndolo hasta el final de temporada.

Le hemos visto en muchos momentos importantes del equipo. Especialmente recordado es su doblete en A Lomba, o incluso su gol desde centro del campo ante el Gran Peña. ¿Y Guisande con qué momento de la temporada se queda?

Me quedo con muchos. Hubo buenos partidos colectivos y también buenos momentos personales. Pero sinceramente, espero quedarme con el del final del playoff. Ojalá lo mejor esté todavía por venir.

Por último, ¿qué mensaje le manda al compostelanismo?

Lo mismo que ya les había dicho: gracias por venir cada fin de semana. Esperamos verlos el domingo y también el próximo fin de semana en casa. Que sigan animando, porque, como dije antes, lo mejor puede estar por llegar y creo que podría ser muy bonito.