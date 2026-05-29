Márquez se gana el 'apto' para correr ya en la primera sesión de Mugello

Tardó diez minutos en salir. Había llovido sobre Mugello durante la noche y primera hora de la mañana. No era cosa de sufrir, ya, de pronto, así, de salida, después de dos operaciones, en el hombro y pie derecho, hace solo 19 días, una caída, un revolcón, un susto. Marc Márquez (Ducati), de 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, aprovechó el permiso provisional que le dio ayer el doctor Remo Barbagli, del hospital del circuito de Mugello, para subirse a su Ducati nº 93 y ponerse a prueba.

Transcurridos los diez primeros minutos de la primera sesión del Gran Premio de Mugello, que se celebra en la preciosa Toscana, MM93 se subió a su moto y dio seis vueltas sin arriesgar, tanteando, no solo la moto, la pista, sino su hombro y pie derecho. Estuvo, por descontado, en la cola momentánea de la clasificación y fue, poco a poco, aumentando el ritmo sin adquirir riesgo aluno. Tras esa pequeña toma de contacto y un pequeño (bueno, el número de presentes lo hizo enorme) con sus técnicos, encabezados por Gigi Dall'Igna, gurú de Ducati, y Davide Tardozzí, Team Manager del equipo Lenovo Ducati, que abandonó la reunión con una amplia sonrisa en su cara, llegó el turno del doctor Ángel Charte, máximo responsable médico del campeonato.

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Charte habló primero durante un par de minutos con Márquez y, a continuación, le acarició el hombro derecho, apoyo su oído derecho en el hombro y, a continuación, conversó otro ratiro con el joven de Cervera (Lleida) que, en todo momento, dio la sensación de tener absolutamente controlada la situación, lo que no significa, ni mucho menos, que esté totalmente recuperado. Ni hablar.

Tardozzi, cuando regresó al muro del equipo de Borgo Panigale, se cruzó con este enviado especial, le sonrió y comentó que "todo bien, todo correcto, siente algo, pero todo va por buen camino". Y no dijo más. Ni quiso ni, probablemente, sabía mucho más. "Todo en su sitio, solo han sido seis vueltas, pero parece que no hay problemas, de momento", añadió el doctor Charte, que tampoco quiso extenderse en sus explicaciones, aunque sí confirmó que le acababa de dar el 'fit' (apto) al catalán para que pudiese tomar parte, ahora ya sí, de verdad, en el gran premio.

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El mejor tiempo de la mañana lo protagonizó uno de los pilotos que está de moda en este arranque de Mundial, el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), discípuloto, de momento, de Valentino Rossi, con un 1.46.242 minutos. Márquez acabó 15º, a algo más de un segundo del 'poleman', concretamente a 0.177 segundos. El líder del equipo Ducati dió 13 vueltas al trazado de Mugello, más o menos, las mismas que el resto de componentes de la parrilla de MotoGP, donde los que más vueltas dieron fueron 17.

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Esta tarde, en la segunda sesión (15.00 horas, DAZN), Márquez tratará de colarse entre los diez mejores para pasar, mañana, directamente a la Q2, cosa muy difícil pero no imposible en el campo de 'Il Cannibale', cuyo primer ensayo en Mugello fue atentamente seguido por Juliá, su padre; Gemma Pinto, su pareja; José Luis Martínez, su asistente y amigo y Jaime 'Jimmy' Martínez, su manager.