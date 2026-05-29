Obradoiro
El Obradoiro incorpora a Next Radar Basketball para impulsar su área de scouting
El club compostelano se convierte en el primer socio europeo de la firma de análisis deportivo, que cuenta con clientes de referencia como los New York Knicks
El Monbus Obradoiro continúa dando forma a su proyecto deportivo para su regreso a la Liga Endesa. El club compostelano ha alcanzado un acuerdo con Next Radar Basketball, empresa especializada en scouting, análisis de rendimiento y apoyo a la toma de decisiones en el baloncesto profesional.
La colaboración permitirá al Obradoiro reforzar su departamento deportivo con nuevas herramientas y metodologías orientadas al seguimiento de jugadores, la evaluación de talento y la planificación competitiva. La entidad santiaguesa busca así fortalecer una de las áreas clave en su vuelta a la máxima categoría del baloncesto español.
El acuerdo también supone un paso importante para Next Radar Basketball en su crecimiento internacional. La compañía, que trabaja con organizaciones como los New York Knicks de la NBA, inicia con el Obradoiro su nueva línea de actividad en Europa.
Ambas partes afrontan esta alianza como una oportunidad para avanzar en un modelo de trabajo más moderno, sólido y competitivo dentro del baloncesto europeo. Los compostelanos han anunciado este nuevo acuerdo mientras siguen con su iniciativa Obra'douro tras anunciar la campaña de abonos.
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