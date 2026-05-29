Óscar Celada, médico de la selección española, confiado en ganar la segunda estrella: "Estamos evaluando cómo llegan Nico Williams y Lamine Yamal"

Óscar Celada (Luarca, 1966), sabe lo que es ganar una estrella de esas que adornan en escudo de la selección española. El asturiano, médico de 'La Roja', está a punto de sumarse a la expedición de Luis de la Fuente para disputar el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. El doctor confía en poder sumar otra estrella a la camiseta roja.

-¿Cómo está la selección de cara al Mundial?

-Yo creo que la palabra es ilusionada. Estamos todos muy ilusionados, tenemos un recuerdo maravilloso de la estrella que tenemos en la camiseta y queremos tener otra, pero sabemos que es complicado. Ahora hay que ajustar cómo llegan todos los jugadores después de una temporada tan intensa y tan cargada de partidos y competiciones. Llegan ilusionados, llegamos todos muy ilusionados y con muchas ganas de hacerlo bien y de dar una gran alegría a todo el país.

-Para conseguir esa primera estrella, su labor fue fundamental. Iniesta, Cesc y Torres estaban tiesos.

-Es anecdótico. Me acuerdo que Fernando Torres se había hecho una artroscopia para solucionar un tema meniscal y llegaba muy justo. Cesc Fàbregas había tenido una fractura en el peroné y Andrés Iniesta estaba lesionándose muscularmente continuamente: primero en el recto anterior, luego en los isquiotibiales. Y casualmente fueron los últimos tres jugadores que tocaron el balón antes del gol de Iniesta. Si lo recordamos, la jugada arranca con Navas, luego la toca Fernando Torres, que hace un centro, Cesc Fàbregas se la pasa a Andrés Iniesta… Y ese es el gol más importante de la historia de nuestro fútbol. Eran tres jugadores que llegaban con problemas. Ojalá podamos repetirlo, porque también es cierto que tenemos jugadores que de momento llegan muy justos, pero que tienen tiempo para recuperarse.

-¿Cómo se consigue eso? ¿Repartiendo cargas, con un buen trabajo de fisioterapia?

-Ante todo, con mucha comunicación con los clubes. Inicialmente, mucha comunicación para saber en qué estado llegan y para conocer la evolución de sus lesiones. Ese es el primer paso y el más importante. Y luego, intentar mantener o continuar el proceso de recuperación, lo que se llama la vuelta a la competición, de una forma muy progresiva y muy controlada. Para eso estamos los servicios médicos.

-Hay dos piezas fundamentales de las que se lleva hablando todo el año. Una es Nico Williams y el otro es Lamine Yamal. ¿Qué tal llegan los dos?

-Son dos de los jugadores que llegan en procesos de recuperación de sus lesiones. Estamos teniendo una comunicación continua y exhaustiva con sus equipos, con los servicios médicos de sus clubes, para ver en qué fase llegan. Nosotros confiamos en que se recuperen en su momento y con garantías. Lo que pasa es que sabemos cómo es el fútbol y, aunque esto suene muy bonito decirlo, luego hay que llevarlo a la práctica. Estamos con mucha ilusión de que lleguen cuando sean necesarios.

-A nivel médico, ¿sería mejor guardarlos en fase de grupos para que exploten cuando sea verdaderamente importante?

-A nivel médico, lo que hay que hacer es intentar ponerlos en condiciones de competir lo antes posible. Esa es generalmente nuestra tarea como servicios médicos de un club de fútbol de élite o, en este caso, de la selección. Y luego que el entrenador decida. Cuando consideramos que un jugador puede competir, se lo transmitimos al cuerpo técnico, al seleccionador, y ahí tomará las decisiones. Seguramente habrá que hacer una reincorporación progresiva. En fin, eso es el pan nuestro de cada día.

-¿Qué le parece la convocatoria?

-A mí, fantástica. Luis de la Fuente y todo su cuerpo técnico están preparando esta convocatoria durante todo el año. Esto no es fruto de tres días. Van haciendo un seguimiento de todos los jugadores y planteando escenarios que puedan surgir. Todos tenemos un seleccionador dentro, pero la convocatoria de Luis me parece fantástica.

-Entra Gavi, que lleva prácticamente toda la temporada sin jugar. Pero se cae Fermín.

-Sí, es una pena. Fermín estaba ilusionadísimo. Ha tenido una fractura del quinto metatarsiano en el pie, que encima ha requerido cirugía, y seguro que está muy -desilusionado por perderse esta cita. Una cita que, en realidad, es la más importante para un futbolista. Jugar un Mundial es incomparable. Es el campeonato más bonito, el de más trascendencia. Yo creo que todos los que hemos sido jugadores lo que queremos es haber sido mundialistas y haber jugado un Mundial. Lo siento mucho por Fermín, pero, efectivamente, cuando hay una lesión, también hay una oportunidad para otro. Y seguro que Gavi está muy ilusionado, si finalmente es él el sustituto, que no lo sé (risas).

-Cazorla, Mata, David Villa… Nos hemos quedado sin asturianos en la selección.

-El panorama del fútbol asturiano ha cambiado mucho en los últimos años. Antes teníamos al Oviedo y al Sporting en Primera División, sacando jugadores de la cantera. Ahora es muy complicado. Hay muchos equipos que apuestan por cantera, que fichan a los chavales desde muy jóvenes y ponen mucho dinero. Ojalá podamos recuperar ese nivel que teníamos y que salgan jugadores, pero de momento lo veo complicado.

-El propio Cazorla se está planteando jugar una temporada más con 42 años. ¿A nivel médico, lo consideran un extraterrestre?

-El secreto de Santi es la calidad que tiene. Otro con 42 años ya estaría retirado, pero Santi es mucho Santi. La calidad de Cazorla la conocemos todos los que hemos estado con él, y con esa calidad puede jugar, efectivamente. Yo espero que siga y pueda retirarse en Primera. Ojalá sea así.

-Mójese. ¿Es la selección española favorita para ganar este Mundial?

Noticias relacionadas

-Yo creo que todo el mundo nos da como favoritos y nosotros también, pero también es cierto que hay otros equipos que van a plantar cara y son también favoritos igual que nosotros. Si mira a Francia, a Portugal, a Brasil, a Argentina… Alemania siempre está ahí. Colombia es una selección que puede sorprender también. Somos candidatos y favoritos, pero también hay otros.