El Compostela no especulará en Arteixo: "Nuestra intención es ir a por el partido desde el minuto uno"

El primer asalto de la final autonómica del playoff de ascenso a Segunda Federación tendrá lugar este domingo, a las 12.00 horas, en Ponte dos Brozos. Compostela y Atlético Arteixo se citan con la promoción en juego en un enfrentamiento que promete mucha igualdad. No en vano, el cuadro rojiblanco fue el único equipo capaz de vencer en el Vero Boquete de San Lázaro y uno de los rivales que más problemas planteó a los de Secho Martínez a lo largo del curso.

Pese a los precedentes recientes, el técnico sonense envió un mensaje ambicioso antes de afrontar la ida del cruce. "Nuestra intención es buscar el partido desde el minuto uno, pero siendo conscientes del rival que tenemos enfrente y de que esto es una eliminatoria", confesó el preparador.

Secho anunció que podrá contar con la totalidad de su plantilla y confirmó que, salvo las habituales cargas acumuladas por los futbolistas con más minutos, el equipo llega en muy buen estado físico al partido.

Sobre el rival, el entrenador blanquiazul describió al Arteixo como "un equipo que, a campo abierto y con espacios, te puede hacer mucho daño. Contraataca bien, te ataca cuando juegas con líneas altas y, si supera tu presión, te van a correr". Tal como explicó, se trata de un rival que cuenta con futbolistas capaces de conducir, que tienen mucha habilidad y que buscan constantemente el desequilibrio.

El preparador compostelanista también puso el foco en uno de los principales fuertes del conjunto arteixán: castigar las pérdidas y aprovechar situaciones de contraataque. Para Secho, el Compos deberá controlar las transiciones y evitar que el duelo se convierta en un intercambio de golpes constante: "Tienen delanteros que atacan muy bien los espacios. Hay que controlar esas situaciones a la espalda", comentó.

Adrián Otero, la principal amenaza raposa

Dentro de este tipo de acciones, Secho quiso destacar la figura de Adrián Otero, máximo goleador y una de las grandes referencias del Atlético Arteixo. El entrenador blanquiazul recordó que el delantero coruñés lleva varias temporadas demostrando una gran facilidad para convertir goles gracias a su habilidad para atacar los espacios.

En una jugada de este tipo, en la que el Compos dejó su espalda desguarnecida, Otero anotó la primera diana del Arteixo en su victoria en San Lázaro. Por lo que controlar sus movimientos será una de las claves defensivas para la esedé en la eliminatoria.

El análisis de los precedentes entre ambos también estuvo presente en la comparecencia previa del técnico sonense. El cuadro raposo sumó un punto en la última visita del Compos a Ponte dos Brozos y consiguió ganar en el Vero Boquete. A pesar de que Secho piensa que el formato de la eliminatoria condiciona planteamientos y modifica muchos aspectos, reconoce que aquellos enfrentamientos ofrecen una visión muy representativa de lo que son ambos equipos.

Lance del partido entre Compostela y Atlético Arteixo en San Lázaro. / Jesús Prieto

"El contexto es diferente, pero a nivel futbolístico sí hay cosas de esos dos encuentros que hemos revisado y que nos van a servir", aclaró. Ante todo, el compostelanista entiende que el hecho de jugar un playoff es completamente diferente al de la liga y que tanto la presión como la gestión emocional juegan un papel fundamental.

En torno a esto, el Compostela comenzó el curso con el claro objetivo de ascender mientras que el Arteixo ha llegado hasta esta instancia tras una espectacular segunda vuelta y como una de las principales revelaciones de la temporada.

"Creo que ahora mismo estamos adaptados a esa situación. Lo vemos como algo positivo, como una oportunidad. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para eliminarlos", manifestó Secho, el cual no esquivó el favoritismo si bien reconoció que "si ellos están aquí no es por casualidad. Terminaron la liga muy bien y eso para nosotros supone un estímulo más aunque sabemos que no va a ser fácil".

Creo que ahora mismo estamos adaptados a esa situación. Lo vemos como algo positivo, como una oportunidad. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para eliminarlos". Secho Martínez — Entrenador de la SD Compostela

También recordó que el Arteixo finalizó el campeonato de liga en un excelente estado de forma, con nueve triunfos en diez jornadas. Una dinámica que demuestra su nivel competitivo y que sirve como advertencia para el conjunto santiagués.

La inercia de la goleada sobre el Villalbés

Sobre la importancia de las rachas, Secho admitió que la contundente victoria sobre el Racing Villalbés en la anterior eliminatoria aportó confianza. "Todo lo que sea pasar una eliminatoria, conseguir buenos resultados y hacer un buen partido, como creo que hicimos, ayuda a seguir trabajando", explicó.

El objetivo es claro y el Compos afronta el último obstáculo autonómico por el ascenso con toda la ambición posible. Los de Secho tendrán que superar a un rival incómodo al cual no pudo vencer en la liga y que ya ha demostrado ser un equipo muy competitivo.

El primer duelo se librará este domingo en Arteixo. En Ponte dos Brozos, con una importante presencia de seguidores compostelanistas en las gradas, el equipo santiagués tratará de conseguir un resultado que le permita encarar el encuentro de vuelta en San Lázaro con plenas garantías.

Y es que la eliminatoria se decide en 180 minutos (como mínimo) pero el Compos irá a por la victoria desde el inicio. La misión es clara. Secho insiste en competir, buscar el mejor resultado posible y dar un paso de gigante hacia el ascenso a Segunda Federación.