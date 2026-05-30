El Compostela espera que unos 500 aficionados acompañen al equipo en Ponte dos Brozos

El Compostela no estará solo en Ponte dos Brozos. El conjunto blanquiazul disputa este domingo, a las 12.00 horas, la ida de la final gallega del playoff de ascenso a Segunda Federación frente al Atlético Arteixo, un partido clave para las aspiraciones picheleiras y que estará marcado por la enorme expectación que existe entre ambos clubes.

Aunque en las oficinas compostelanistas finalmente se vendieron 250 entradas de las 300 enviadas por la entidad arteixana, desde el club santiagués se prevé una presencia mucho mayor de aficionados visitantes en las gradas del feudo rojiblanco, cuyo aforo oficial es de 2.000 espectadores.

Fuentes del club explican que el Compos decidió reservar las entradas facilitadas por el equipo local para sus abonados con el objetivo de evitar que algún socio se quedase sin asistir. Una medida que provocó a su vez que algunos seguidores no abonados no pudiesen adquirir su entrada en las oficinas de la entidad santiaguesa.

Sin embargo, esta vía no era la única disponible para adquirir una entrada. Desde el Compostela explican que muchos compostelanistas han conseguido su entrada directamente a través del Atlético Arteixo y que otros buscarán hacerse con una en el mismo día de partido en Ponte dos Brozos. Además a esta cifra se le ha de sumar el habitual desplazamiento del grupo de animación.

Ante esto, la previsión interna es notablemente más alta que las cifras actuales de la venta anticipada, por lo que se estima que entre 350 y 500 aficionados picheleiros estarán en Arteixo apoyando a los suyos.

El precio de la localidad, tanto para aquellos que la adquirieron de forma anticipada como para los aficionados que opten por comprarla en el mismo estadio, será de 15 euros mientras que los menores de 18 años podrán acceder de manera gratuita aunque deberán retirar su entrada igualmente.

Afición del Compos en el Vero Boquete de San Lázaro. / Antonio Hernández

Cantidad que no será impedimento para la parroquia blanquiazul, que llenará gran parte de las gradas del campo municipal de Ponte dos Brozos. El hecho de tratarse de un desplazamiento relativamente cercano, con una distancia de 80 kilómetros entre ambos campos, facilitará la presencia de compostelanistas en Arteixo.

El encuentro está marcado en rojo en el calendario de ambos equipos. Un partido que puede marcar el futuro de las dos entidades y que contará con su particular batalla en el graderío. Pase lo que pase este domingo, el desenlace de la eliminatoria queda previsto para el próximo fin de semana (domingo, 18.30) en San Lázaro. Una cita en la que también se espera un gran ambiente y para la que el Compostela abrirá por primera vez en toda la temporada la grada de preferencia.

Mientras que la afición arteixana solo podrá adquirir entradas para la zona recientemente habilitada, los seguidores locales podrán elegir entre adquirir su localidad en tribuna o en preferencia. Cabe recordar que cada socio blanquiazul podrá asistir al partido de forma completamente gratuita y podrá retirar una entrada a un precio reducido de 5 euros, mientras que el precio para el público general es de 12 euros.