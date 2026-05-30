Vingegaard logra un quinto triunfo y este domingo conquistará el Giro en Roma

Jonas Vingegaard ganará este domingo el Giro con la sensación de que no se ha inmutado en la ruta para conquistar la ‘maglia rosa’ e incorporarse al distinguido club que a partir de ahora formarán ocho ciclistas como vencedores del Tour, la Vuelta y la ronda italiana: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome lo han precedido. Y lo hará después de imponerse este sábado en la última etapa de montaña, sólo despeinado por la presión del casco.

Cuando este domingo suba a lo más alto del podio de Roma podrá presumir de haber logrado una hazaña más que Tadej Pogacar, quien aún no se ha distinguido, al contrario de lo que él hizo el año pasado, de triunfar en la Vuelta, carrera que si el esloveno tenía prácticamente suprimida hace unos meses, ahora parece que haya entreabierto la puerta, aunque todo dependerá, como es tradicional, de lo cansado que se sienta en el Tour, sobre todo psicológicamente.

Con el triunfo celebrado en Piencavallo, en la región del Friuli -llevaba en la 20ª etapa una inscripción en la ‘maglia rosa’ que recordaba el devastador terremoto que sufrió la zona hace 50 años- Vingegaard sumó una quinta victoria en el Giro, quizá la más aplastante de todas con un ataque a casi 10 kilómetros de la cima y con el mismo guion que las otras veces: Gall es el único que lo sigue aunque apenas aguanta el ritmo 50 metros y cruza la meta a 1.15 minutos del danés para quedar distanciado en la general a 5.22 minutos de la primera plaza.

La propia sombra

El único enemigo que Vingegaard ha tenido en este Giro triunfador ha sido su propia sombra. Ha hecho lo que ha querido y si no ha sumado seis victorias ha sido simplemente porque el viernes permitió que su compañero Sepp Kuss se apuntara la etapa reina de los Dolomitas.

Todos los demás no han existido. Gall ha hecho lo que ha podido, que ya ha sido mucho, y el australiano Jai Hindley, vencedor en 2022, se ha centrado únicamente en desplazar con éxito de la tercera posición del podio al neerlandés Tymen Arensman.

La clasificación general. / Eurosport

Capítulo aparte merece la gran revelación de este Giro, el portugués Afonso Eulálio, que se ha ganado el alma de los aficionados gracias a su coraje, voluntad, sacrificio y hasta carácter ofensivo para vestir la ‘maglia rosa’ durante nueve días y defender el jersey blanco como primer joven (menor de 25 años): fantástico para el principal animador de la prueba si se prescinde de Vingegaard.

Sin otra lectura

No ha habido otra lectura ya que Vingegaard no ha tenido ningún contrincante consistente, tal cual le sucedió a Pogacar hace dos años. El Tour será diferente, que a nadie le quepa duda. Ningún contrario le ha hecho siquiera cosquillas. Sólo se ha preocupado de controlar la carrera y de forma fácil. Contaba, con mucha diferencia, con el mejor equipo del Giro, el Visma, que este domingo subirá al podio de Roma como mejor escuadra de la carrera.

Jonas Vingegaard, durante la 20ª etapa. / Visma Team

Ha sido una exhibición, que hasta ha empañado un poco la prueba que no ha tenido la atracción suficiente, la que da una carrera con constantes ataques en la cabeza de la clasificación y con el suspense de saber quién se llevará el premio al final. Vingegaard era el único favorito y él ha sido el dinamitador del Giro.

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La actuación española, en cambio, se ha centrado en la victoria de Igor Arrieta en la quinta etapa, en la voluntad del Movistar por pillar sin éxito una fuga buena y con Enric Mas, por debajo de lo que se esperaba, vestido con el traje de escapada. El catalán David de la Cruz (Pinarello Q36.5) termina el 14º de la general. Este domingo habrá un esprint en el paseo por Roma. Sin más.