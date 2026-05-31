El Compostela paga caras sus concesiones ante el Atlético Arteixo

La SD Compostela cayó en el primer asalto de la final autonómica del playoff de ascenso a Segunda Federación. El cuadro blanquiazul regresa de vacío de Ponte dos Brozos (2-1) en un partido marcado por las desatenciones. Parapar adelantó a la esedé tras un gran pase de Samu Rodríguez, pero el oportunismo local acabó por determinar el encuentro a favor de un Atlético Arteixo que defenderá su ventaja en el Vero Boquete de San Lázaro.

Antes del inicio, una de las principales novedades llegó desde el bando compostelanista. Adrián Armental, habitual en los planes de Secho, se cayó de la convocatoria a última hora y no pudo ser de la partida, cediendo su lugar a Cañi. Además, Quico volvió a aparecer de inicio en el centro de la zaga, confirmando su consolidación en la titularidad en estos playoffs.

La trascendencia del choque se dejó sentir desde el minuto uno. Ambos equipos afrontaron los primeros compases con cierta cautela, sin asumir riesgos, conscientes de todo lo que había en juego. Jota decidió romper el inmovilismo con el primer disparo entre palos. El extremo rojiblanco encaró a Valín y probó a Álex Cobo con un remate que el meta blanquiazul detuvo sin excesivos problemas.

El intento raposo dio paso a un tramo de mucha posesión local. El Arteixo trató de instalarse en campo rival mediante circulaciones sin mucho riesgo, pero el Compos respondió con sus primeros acercamientos. Valín, con un disparo lejano, y Cañi, con un tiro desde la frontal, firmaron los primeros avisos sobre la portería de Carlos García.

Con tanto temor a cometer un error, la primera concesión terminó llegando. Quico arriesgó en exceso en salida y trató de filtrar un balón a Samu Rodríguez en las inmediaciones de su propia área. Pablo Martínez intuyó las intenciones del central, interceptó el envío y se plantó solo ante Cobo. Pero cuando el mediapunta rojiblanco parecía preparado para abrir el marcador, emergió la figura del guardameta visitante, el cual salió con rapidez para evitar el tanto.

Pese al susto, el Compos insistió en salir con el balón jugado. Una decisión que volvió a ser aprovechada por un Arteixo que intensificó su presión ante las dudas blanquiazules. Esta vez fue Cobo quien erró en el intento de conectar con un compañero, cediendo la posesión al rival en una zona comprometida. Jota encaró a Quico en el límite del área y el central vilalbés anuló la ocasión rojiblanca con una entrada de mucho mérito.

Suficientes avisos para la tranquilidad compostelanista que, ante la viveza arteixá, optó por asumir menos riesgos. Hasta el final del primer acto, el duelo se equilibró. En uno de los pocos fallos de los locales, Parapar aprovechó una falta de entendimiento de dos jugadores raposos para armar el contragolpe, pero Queijeira desarmó cualquier atisbo de peligro con una falta táctica sobre el hispano-suizo que le costó la tarjeta amarilla, la primera del encuentro.

Ya al borde del descanso, Parapar protagonizó la ocasión más clara del conjunto blanquiazul. Desequilibró por banda izquierda y colgó un peligroso centro al segundo palo, donde esperaba totalmente solo Cañi. Sin embargo, un defensa local apareció providencial para enviar el esférico a saque de esquina.

De la alegría al desconcierto

Tras la reanudación, el Arteixo fue el primero en rondar la portería rival. De nuevo, Jota inquietó a la zaga picheleira desde la banda izquierda con un centro muy llovido al corazón del área. La indecisión blanquiazul a la hora de atacar el envío fue aprovechada por Rubén Martínez para domar la pelota y definir a pocos metros de la meta de Cobo. Ya se cantaba el gol en Ponte dos Brozos cuando Quico intervino de forma decisiva para detener el disparo del jugador rojiblanco.

El golpe de la oportunidad perdida terminó siendo doble. Y es que tras desaprovechar una ocasión manifiesta, el Arteixo encajó el primer gol de la eliminatoria. El Compos desequilibró desde el contragolpe, después de un robo de Cañi en campo propio que habilitó a Samu, quien con un gran pase dejó a Parapar solo ante el meta local. El de Labañou no falló y con un sutil toque con el interior de su bota izquierda abrió la lata (55’).

Pese al tanto no se tambaleó el conjunto local. No le perdió la cara al partido y en una acción desafortunada de Jorge Valín encontró la igualada. El lateral coruñés cedió hacia su portero ante la presión raposa, pero el balón encontró a Jota, que había quedado descolgado tras sufrir un choque en la acción previa. El jugador rojiblanco no desaprovechó el regalo, encaró a Cobo y resolvió con tranquilidad para restablecer el empate (67’).

Las tablas provocaron un contexto de dominancia local. El Arteixo pasó a monopolizar la posesión y el Compos adoptó una postura más conservadora. El repliegue blanquiazul se acentuó tras los primeros cambios de Secho Martínez, a los 80 minutos de partido. El técnico sonense dio entrada a Charly, Goris y Riki Mangana en sustitución de Maceira, Parapar y Cañi. Modificaciones de claro corte defensivo.

El conjunto local, consciente de que el empate beneficiaba al Compos, buscó la victoria en los minutos finales. En una circulación del cuadro local, Jota consiguió orientarse ante las facilidades otorgadas por la defensa visitante. El jugador raposo conectó con Adri Otero, quien con un ajustado disparo desde fuera del área anotó el 2-1 para desatar la locura en Ponte dos Brozos (85’). El Compos acabó castigado por sus concesiones. Imperdonables en un playoff de ascenso.

El conjunto santiagués buscó un empate que le otorgase aire de cara al partido de vuelta, pero el tanto nunca llegó. El Arteixo se lleva el primer asalto de la ida de la final autonómica del playoff de ascenso a Segunda Federación y obliga al Compos a ganar en San Lázaro.