El Raxoi certifica su regreso a la OK Liga Iberdrola

El Hockey Club Raxoi confirma su regreso a la Liga OK Iberdrola después de un año en Segunda División. El conjunto compostelano certificó en el día de ayer su ascenso a la máxima categoría del hockey español tras ganar en Bilbao al Gatikako Iusturi por un marcador final de 1-9.

El Raxoi completa así una auténtica gesta, un hito para el deporte santiagués. Y es que únicamente una temporada después de despedirse de la categoría de oro, el decano compostelano del hockey a patines confirma su vuelta.

Además lo logró sin contemplaciones, con una goleada sobre un Gatikako Iusturi que nada pudo hacer ante una nueva exhibición de juego ofensivo del equipo de Luis Aceituno.

La voluminosidad del marcador permitió que varias jugadoras picheleiras viesen puerta. Mili Carrera destacó entre todas ellas con un póquer de dianas que pone el colofón ideal a su magnífica temporada. Aparte de ella, Lucía Yáñez, Lara Yáñez, Naiara Vaamonde, Morena Méndez y Lucia Velo completaron la goleada del Raxoi.

De esta forma, el cuadro santiagués pone el broche de oro a una segunda vuelta prácticamente perfecta en la que apenas cedió un empate ante el Marineda —campeón—y en la que aseguró la segunda posición y el ascenso a la OK Liga Iberdrola.

Mucho más que un ascenso

Tras un paso agotador por el máximo nivel en el curso 2024/25, el Raxoi descendió a la OK Liga Plata debido a la imposibilidad de competir contra el resto de equipos de la categoría. Su inexperiencia en la élite y la escasez de recursos humanos y materiales condenaron al conjunto santiagués que no pudo evitar la caída.

El descenso también sirvió para realizar un 'reset'. El Raxoi no solo consiguió el ansiado ascenso, sino que pudo avanzar en la renovación de la plantilla y en la reestructuración del club de cara a un posible regreso a la élite.

Celebración del ascenso del HC Raxoi a la OK Liga Iberdrola. / Cedida

El desenlace finalmente fue inmejorable. A pesar de comenzar la campaña con dudas tras el cambio en el banquillo y con numerosas lesiones, la temporada terminó en éxito deportivo y con las bases del proyecto totalmente asentadas. De la mano de Ainhoa García, coordinadora deportiva, y Luis Aceituno, técnico del equipo femenino, el HC Raxoi levantó el vuelo y en la segunda mitad de curso confirmó las excelentes sensaciones con una racha para la historia.

Santiago contará de nuevo con un equipo femenino en la élite nacional. Ahora el Raxoi deberá lograr lo más difícil: asentarse entre las mejores. Después de que en su primera experiencia en la máxima categoría el conjunto picheleiro confirmó su presencia en la liga en el último día de inscripción ante la falta de apoyo, la actual directiva espera poder asegurar la firmeza del proyecto que requiere de respaldo tanto social como institucional.