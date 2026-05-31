Ciclismo
Sigue en directo la etapa 21 del Giro de Italia 2026: Roma - Roma
Redacción
La edición 2026 del Giro de Italia llega este domingo a su desenlace con la disputa de la etapa 21, un recorrido de 131 kilómetros con salida y llegada en Roma que servirá para coronar al campeón de la primera Gran Vuelta de la temporada. Tras la dureza acumulada en las montañas y, especialmente, después de las exigentes jornadas en los Dolomitas, el pelotón afronta una jornada de celebración para los supervivientes de tres semanas de competición.
La capital italiana volverá a acoger el tradicional cierre de la 'Corsa Rosa' con un trazado prácticamente llano y apenas 500 metros de desnivel positivo. Un perfil que, salvo sorpresa mayúscula, no alterará la clasificación general y permitirá al líder, Jonas Vingegaard, disfrutar de su entrada triunfal en Roma antes de enfundarse definitivamente la prestigiosa Maglia Rosa.
La batalla deportiva se centrará, por tanto, en la victoria de etapa. Los velocistas tendrán una última oportunidad para levantar los brazos en una llegada masiva que se presenta como el desenlace más probable de la jornada. Será el último espectáculo de una edición que pone el punto final a tres semanas de emoción y esfuerzo por las carreteras italianas.
- La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio
- El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
- El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo
- No descartamos que Ryanair deje Lavacolla si siguen subiendo los costes
- La fórmula de un gigante lácteo con 40.000 vacas y 650 trabajadores para atraer mano de obra a las granjas: 'Nuestra cultura se puede aplicar en Galicia
- Malinas, la ciudad belga 'gemela' de Santiago cuyo modelo urbano quiere replicar el PP en Compostela