Ames recibirá a las estrellas mundiales de los 100 kilómetros

El Ayuntamiento de Ames acogerá el próximo 20 de septiembre el XXXIII Campeonato del Mundo IAU de 100 kilómetros, la prueba más relevante del atletismo internacional de ultrafondo, que se celebra desde 1987. La designación, anunciada oficialmente por la International Association of Ultrarunners (IAU) y organizada por el Club Ecodeporte con el respaldo de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), convertirá el municipio amiense en un escaparate internacional de primer nivel, con una proyección mediática sin precedentes y un impacto económico y turístico significativo para toda la comarca.

El Campeonato del Mundo IAU de 100 kilómetros llega por primera vez a Galicia y el Ayuntamiento de Ames será el anfitrión de la élite mundial del ultrafondo. La carrera dará comienzo a las 8.30 horas del domingo 20 de septiembre, en la plaza del consistorio de Bertamiráns, en un circuito completamente asfaltado, homologado por la RFEA, compuesto por una primera vuelta de 4,8 kilómetros seguida de 19 vueltas de cinco kilómetros cada una, más dos tramos de transición de 100 metros.

El alcalde de Ames, Blas García Piñeiro, destacó que la celebración de este campeonato supone «un hito histórico para Ames y un reconocimiento a nuestra capacidad para organizar eventos deportivos de máximo nivel que, sin ninguna duda, repercutirán muy positivamente en el ayuntamiento». Por su parte, la concejala de Deportes, Susana Señorís, subrayó que acoger esta prueba es «un orgullo para el ayuntamiento» y puso en valor el trabajo conjunto con la IAU y el Comité Organizador Local para garantizar los más altos estándares de calidad.

Ames es, además, el único ayuntamiento gallego por el que pasan tres Caminos de Santiago –el portugués , el de Fisterra y el de Muros y Noia–, una singularidad que enriquece el atractivo de la sede y que estará presente en la propia imagen del campeonato.

La salida y llegada se localizará frente a la casa consistorial, con una anchura de seis metros. El recurrido discurre íntegramente sobre asfalto, con una anchura mínima de tres metros, y un desnivel acumulado mínimo: el punto más bajo se sitúa a 30 metros sobre el nivel del mar y el más alto a 38 metros, lo que garantiza unas condiciones óptimas para la competición.

Las delegaciones dispondrán de carpas propias ubicadas la aproximadamente 700 metros del inicio, junto a la zona de avituallamento completo. Los servicios médicos, de masaje y los controles de cronometraje y antidopaje estarán localizados en un entorno cercano a la línea de salida y meta. La prueba contará también con aseos habilitados en la salida-meta, en el punto de giro y en la zona de avituallamento.

Se estima la participación de alrededor de 600 atletas procedentes de más de 20 países, junto a sus equipos técnicos, jueces y personal de apoyo. Cada federación nacional podrá inscribir hasta nueve corredores en cada categoría –masculina y femenina–, de los cuáles hasta seis podrán puntuar para la clasificación por equipos. Se otorgarán títulos en cuatro categorías: individual masculino, individual femenino, equipos masculinos y equipos femeninos.

El lituano Aleksandr Sorokin, recordman de los 100 kilómetros / Cedida

El campeonato se celebra también, de manera conjunta, con el WMA 100K Wold Chamionships, el Campeonato del Mundo de Atletismo de Veteranos, abierto a hombres y mujeres mayores de 35 años en categorías de cinco en cinco años (de M35/W35 hasta M100+/W100+). El tiempo límite de carrera es de 11 horas y 30 minutos.

Los actos oficiales del campeonato se desarrollarán entre el jueves 17 de septiembre y el lunes siguiente. El sábado tendrá lugar la reunión técnica y el acto de presentación de equipos enel pazo da Peregrina, seguidos de la ceremonia de apertura con desfile de delegaciones en el parque del Ameneiral a partir de lascinco de la tarde.

La carrera comenzará el domingo a las ocho y media de la mañana y el corte oficial se producirá a las 20.00 horas. A continuación, a las 20.30 horas, se celebrará la ceremonia de clausura y entrega de premios en el mismo parque, seguida de una cena y fiesta de clausura para atletas, delegaciones e invitados.

Impacto turístico y proyección internacional

La celebración del campeonato supondrá un importante impulso turístico y económico para Ames y su entorno. Los atletas comenzarán a llegar días antes de la prueba, recorriendo el municipio y sus aledaños para conocer el circuito y el entorno, lo que generará actividad hostelera, comercial y de servicios en toda la comarca.

Ames cuenta con una posición geográfica excepcional dentro del Área metropolitana de Santiago, con una rica oferta natural, arquitectónica y patrimonial: el monte de San Marcos, los ríos Sar y Tambre, las emblemáticas Ponte Maceira y puente de Augapesada, iglesias, cruceiros, molinos, y los petroglifos de la Peña Negra y Monte Castelo.

El campeonato está organizado por el Club Ecodeporte, bajo la presidencia del comité organizador local de Francisco A. Sánchez Rico, con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Ames, la Diputación de A Coruña –cuyo apoyo financiero fue determinante para la viabilidad del proyecto–, la Xunta de Galicia, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), la Real Federación Galega de Atletismo y la International Association of Ultrarunners (IAU), bajo el patrocinio de World Athletics. La página web oficial del evento es www.wc100k-ames.com, donde se puede consultar toda la información relativa a inscripciones, alojamiento, transporte y programa de actos.

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El diseño de las medallas para esta prueba representa al prestigio y el espíritu de los Campeonatos del Mundo IAU 100K, celebrando la determinación, la resistencia y el logro de los atletas que competirán en el escenario mundial. Están inspiradas en la cultura e identidades gallegas y del Ayuntamiento de Ames, reflejando la fuerte conexión entre el deporte y las rutas históricas del Camiño de Santiago.