El Compostela se la juega ante un ataque fuerte y una defensa débil

El Compostela está obligado a remontar el resultado adverso del partido de ida (2-1) si quiere superar la eliminatoria con el Atlético Arteixo para continuar en la lucha por el ascenso de categoría. Será el domingo, a las seis y media de la tarde, en el estadio de San Lázaro.

Una vez más la plantilla y el cuerpo técnico del Compostela hacen un llamamiento a la afición para contar con su apoyo en un encuentro de tanta trascendencia. Los seguidores del conjunto blanquiazul pueden ser la baza que haga inclinar la balanza del lado santiagués.

Si bien es cierto que en el campo de Ponte dos Brozos el Compostela pagó muy caros dos errores puntuales después de haberse puesto por delante en el marcador, hay que significar que el conjunto preparado por Secho Martínez en ningún momento fue inferior a su rival.

Con mentalidad ganadora saltarán los jugadores blanquiazules al césped de San Lázaro con la intención de que no se repita lo del pasado fin de semana ni lo sucedido el 5 de abril cuando ambos conjuntos se medían en el estadio santiagués con un balance nada positivo para los locales ya que caían por 0-2 con tantos del máximo goledor del Atlético Arteixo, Otero, que perforaba la meta de Cobo en los minutos 60 y 90.

En el encuentro de Ponte dos Brozos, en la primera vuelta en la que el Compostela se mostró superior a todos sus rivales, los de Secho cosechaban un valioso empate (1-1).

El Atlético Arteixo sufrió en la anterior eliminatoria ante el Estradense. El equipo que prepara el sadense Alejandro Expósito Posi venció en el Novo Campo Municipal por 0-1, lo que preveía que solventaría por la vía rápida su pase a la siguiente ronda, pero no fue así. Los rojillos finalizaron el tiempo reglamentario con un 1-2 que le daba esperanzas. Y es que no sería hasta los últimos minutos de la prórroga cuando el Arteixo aprovechó que su rival estaba volcado en busca de un gol definitivo para conseguir el tanto de la igualada que le daba la clasificación.

El Compostela ya sabe que se enfrenta a uno de los mejores equipos de la categoría tal y como lo demostró durante la competición. Los números del Atlético Arteixo como visitante demuestran que lejos de su feudo se encuentra cómodo. Asusta.

A lo largo de la fase regular disputó 17 encuentros como visitante, de los que ganó siete, empató cinco y perdió otros cinco. A este balance hay que sumarle su triunfo en A Estrada en la eliminatoria anterior.

Sus victorias llegaron tras imponerse en Noia (2-3), en el campo del Atlético Montañeros (2-3), en O Barco (0-3) en el feudo del Racing Villalbés (1-2), en Somozas (0-1), en San Lázaro frente al Compostela (0-2) y en la illa de Arousa ante al Céltiga (2-3). A estos triunfos habría que sumarle el 0-1 logrado en la pasada eliminatoria del play off de ascenso en A Estrada.

El Atlético Arteixo consiguió la igualada en Barbadás (0-0), en el campo del Estradense (2-2), en Cambados (2-2), en el feudo del Silva (1-1) y en A Lomba frente al campeón Arosa (2-2).

El próximo rival de la esedé solo regresó en cinco ocasiones a casa con cero puntos en su casillero. Cayó en el segundo encuentro de la competición ante el Lugo B (1-0), perdió en Viveiro (1-0), salió derrotado en dos visitas consecutivas a Gran Peña (0-2) y Alondras (2-0) y fue goleado en Boiro (6-0).

Los números demuestran que es un equipo que ve puerta con facilidad . Sus 54 goles a favor solo los superan el Arosa, con 58, y el Compostela, con 55. Pero es uno de los conjuntos más goleados tras encajar un total de 44 tantos, cifra que solo empeoran el Alondras y el Céltiga, con 48, y los descendidos Silva, también con 48, Noia, con 57 y Barbadás, con 69.

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El Compostela debe aprender de los errores y mantener la concentración a lo largo de todo el partido para poder superar a un rival fuerte en ataque, aunque ligeramente inferior a los santiagueses, pero endeble en defensa tal y como demuestran los números. Solo en nueve ocasiones no encajó. Dos equipos no consiguieron marcarle ni en la primera vuelta ni en la segunda, el Barbadás (0-0 en terreno ourensano y 3-0 en Ponte dos Brozos) y el Somozas (0-0 en Arteixo y 0-1 en Pardiñas), tampoco perforaron la meta rojiblanca el Barco (0-3 en Calabagueiros) ni marcaron en su visita a Ponte dos Brozos el Viveiro (2-0), el Noia (1-0) y el Cambados (1-0). A ello se suma el Compostela en San Lázaro, situación que no puede repetirse si la esedé quiere seguir avanzando en la competición por el ascenso.