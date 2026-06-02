Dani Olmo: "Veo bien a Lamine. El proceso de recuperación va por buen camino"

La concentración de la selección española sigue cumpliendo jornadas y la hoja de ruta diseñada por Luis de la Fuente sigue su curso sin sobresaltos. Lamine Yamal, Nico Williams y otros jugadores que llegaron a Las Rozas con molestias físicas trabajan al margen del grupo en diferentes procesos de readaptación que marchan por buen camino y desde el staff técnico se confía en contar con todos los futbolistas disponibles durante las dos primeras jornadas de la fase de grupos del Mundial que arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

El 10 y el calendario

Este martes comparecieron ante los medios, en actos publicitarios, jugadores como Dani Olmo, Ferran Torres o Pedro Porro. El mediapunta azulgrana habló, precisamente, de cómo ve a Lamine y su recuperación: "Veo bien a Lamine, creo que el proceso de readaptación va por buen camino y estamos contentos de que sea así". Olmo lucirá el dorsal número 10, un dorsal icónico en el fútbol que le trae buenos recuerdos: "Ganamos la Eurocopa cuando llevaba el 10. Es un dorsal que me gusta y con el que siempre me ha ido bien". Preguntado por la exigencia del calendario con una temporada larga y el Mundial más numeroso de la historia, el azulgrana no quiso buscar excusas: "Cuando llega un Mundial no es excusa el calendario. Da igual haber jugado 30 o 40 partidos, ahora tenemos tiempo para preparar física y mentalmente. Estamos todos al cien por cien".

Otro azulgrana, el delantero Ferran Torres, también habló con los medios y confesó que "al final hay presión porque tenemos la ilusión de todo un país detrás y desde niño hemos soñado con estar en un Mundial. Pero esta presión nos gusta porque nos gusta asumir riesgos y hacer feliz a la gente". El valenciano también desveló cómo ha seguido a la selección en otros mundiales en los que él no ha participado: "Recuerdo que en el de 2010, yo quedaba con los compañeros del Valencia en el restaurante de uno de ellos y los veíamos allí juntos. Todos recordamos cómo quedó ese Mundial. Lo importante es estar rodeado de buena gente, que sume y que viva esa misma pasión contigo".

El lateral Pedro Porro también admitía que "son días de mucha ilusión, porque tenemos la oportunidad de estar aquí ante un Mundial. Es cierto que tenemos una presión muy bonita porque tenemos a todo el país detrás. Pero creo que ellos se merecen una gran alegría y vamos a intentar dársela". El del Tottenham también reveló que veía los partidos de los mundiales con "los amigos. Recuerdo que los últimos Mundiales lo veía con los amigos con los que jugaba al fútbol en la calle y en familia, cuando se trataban de partidos de la selección".

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Completó el cuarteto de protagonistas el canario Yeremi Pino, reciente campeón de la Conference League con el Crystal Palace ante el Rayo Vallecano. Pino comenzó admitiendo que "ha sido un año complicado, pero el final de temporada con mi club fue muy bueno". Y se mostró agradecido a la confianza del seleccionador: "Siempre me he sentido importante con Luis. Y juegue o no juegue yo quiero aportar mi granito de arena".