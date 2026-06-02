ROLAND GARROS
El dato de Jódar que le acerca aún más a Alcaraz
Una nueva coincidencia se cruza en las carreras de los dos grandes nombres del tenis español actual
Rafa Jódar se despidió de su primera aventura en Roland Garros tras caer en los cuartos de final ante Alexander Zverev. Una derrota que frenó el sueño del joven madrileño y dio por cerrada una gira de tierra que quedará para siempre en el recuerdo, siendo la que catapulto a Jódar.
Coincidiendo con la baja de Alcaraz, la explosión de Jódar ha sido una bendición para el tenis español, que mientras cuenta los días para el regreso del murciano, ya tiene a otra figura con la que ilusionarse torneo tras torneo.
Es difícil no comparar a los dos jugadores, más aún teniendo en cuenta los bagajes que está firmada el madrileño a sus 19 años, una edad muy parecida con la que Alcaraz empezó también a romper todos los esquemas del tenis.
Precisamente, a sus 19 años, el murciano cuajó su primer gran torneo en Roland Garros, dejando su camino en cuartos de final ante el mismo rival que lo hizo este martes Rafa Jódar. Alexander Zverev dejó sin semifinales a Alcaraz, en un partido mucho más reñido que lo que fue ante Jódar.
Cuatro sets y un 'tie break' eterno en el cuarto frenaron las intenciones del tenista de El Palmar, que al año siguiente ya rompió la barrera de las semifinales.
Ese 2022, Zverev jugó las semifinales contra Rafa Nadal, en un partido que tenía todo para ser recordado como uno de los grandes juegos de la historia sobre la arcilla de París, y que acabó pasando al recuerdo por la grave lesión de tobillo que sufrió el alemán en mitad del partido.
Ese Roland Garros acabó como otros trece en su historia, con Nadal levantando la Copa de los Mosqueteros. Nadie para entonces se imaginaba el monstruo que acabaría siendo Alcaraz, algo que ahora nadie descarte de Rafa Jódar, que en este 2026 ha enseñado al mundo sus capacidades.
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