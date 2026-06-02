De Tui a representar a Irán en un Mundial: el otro gallego que jugará en la Copa del Mundo

Borja Iglesias no será el único futbolista con acento gallego en disputar el Mundial 2026. Junto al compostelano, que hará historia al convertirse en el segundo compostelano en disputar una fase final de una cita mundialista tras Tomás Reñones en México 86, otro futbolista con fuertes raíces gallegas disputará la cita que arrancará este próximo 11 de junio.

Se trata de Dennis Eckert Ayensa, o Dennis Dargahi como aparece en la convocatoria del combinado iraní, que ha sido incluido en la convocatoria de la República Islámica de Irán para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Cánada.

Las raíces gallegas de Eckert

Aunque nació en la ciudad alemana de Bonn, el atacante mantiene una estrecha vinculación con Galicia. Su madre es natural de Tui y el propio futbolista pasó buena parte de sus veranos en la localidad pontevedresa, donde conserva familiares y amigos.

Su relación con Galicia no se limita únicamente al ámbito familiar. Dennis también desarrolló una parte importante de su carrera deportiva en la comunidad. En el verano de 2017 aterrizó en el Celta procedente del Borussia Mönchengladbach para reforzar al filial celeste tras la salida de Borja Iglesias rumbo al Zaragoza.

Dennis Eckert en un partido con el Celta / Celta

El paso del delantero por el filial olívico no logró suplir la baja del Panda, que la anterior campaña marcara 34 goles, aunque le permitió llegar a debutar con el primer equipo del Celta en la 2018-2019, cuando disputó 10 partidos con el primer equipo (9 en Liga y 1 en Copa).

Esa misma temporada, Eckert se marchó cedido al Excelsior Róterdam y ya no volvió a vestir la celeste. Tras su paso por Holanda militó en el Ingolstadt 04, en el Union Saint-Gilloise y desde la 2024-2025 milita en las filas del Standard de Lieja.

En la convocatoria de Irán

El delantero de 29 años disputará este verano su primer Mundial, aunque no lo hará ni con la selección alemana, la Mannschaft , ni con La Roja, sino que representará a la República Islámica de Irán, pero... ¿por qué Irán?

El vínculo con el país asiático le viene por parte paterna, concretamente por su abuelo paterno, nacido en el país persa. Una circunstanción que propició la nacionalización del actual jugador del Standard de Lieja para representar a la selección asiática.

De hecho, en el anterior parón de selecciones, en el mes de marzo, Dennis Dargahi, fue convocado por primera vez con el combinado iraní, aunque unos problemas burocráticos impidió su presencia con Los Princípes de Persia.

Encuadrado en el Grupo D junto a Bélgica, Egipto y la Nueva Zelanda de Tim Payne, el delantero 'gallego' tendrá la difícil misión de suplir en este Mundial a Sardar Azmoun, el tercer máximo goleador de la selección de Irán cuya ausencia se debe a motivos políticos.

Otros 'gallegos' en un Mundial

Curiosamente, el caso de Dennis Eckert no es el del primer futbolista con raíces gallegas que disputa un Mundial representando a una selección nacional diferente a España.

Uno de los más significativos es el de Vanja Milinković-Savić, portero titular de la selección de Serbia en el Mundial 2022 que nació en 1997 en Ourense cuando su padre, el exfutbolista Nikola Milinkovic militaba en el extinto CD Ourense.

Noticias relacionadas

Otro caso es el de Ricardo Rodríguez. Nacido en Suiza, el actual jugador del Betis disputó tres Copas del Mundo con el combinado helvético, aunque su vínculo con la comunidad, al igual que en el caso de Dennis Eckert viene por su familia. En este caso, Ricardo Rodríguez es hijo de un vecino de Crecente que emigró al país alpino, donde terminó naciendo el futbolista.