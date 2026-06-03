El Obradoiro se despide del Nacional Infantil

El marcador final ante Unicaja, 87-61, puso punto final al camino del Indupanel Obradoiro en el Campeonato de España Infantil Masculino, pero no borra ni una línea del mérito acumulado por el conjunto compostelano durante su paso por Huelva. El equipo obradoirista se marcha de la cita nacional entre los dieciséis mejores, después de superar una fase de grupos exigente y de medirse en octavos a uno de los grandes nombres de la cantera española.

El Indupanel Obradoiro no solo compitió, sino que se ganó el derecho a soñar. La victoria ante Easo Basket Adarra por 60-86 abrió el camino y confirmó que el equipo picheleiro había llegado al campeonato sin complejos. Después, ante La Salle Palma Pivita, los compostelanos firmaron un triunfo de oficio por 65-56, construido desde la defensa, el rebote y la paciencia en los momentos decisivos.

Ese partido ante La Salle dejó una de las imágenes del campeonato para los santiagueses: Sasha Pardal asumió peso ofensivo con 19 puntos, Josué Mangana Mbala firmó una actuación enorme con 17 puntos y 20 rebotes, y Gael Serrano aportó 11 tantos desde el banquillo.

El cruce de octavos elevó el listón. Unicaja castigó cada error, abrió diferencias en el tercer cuarto y acabó imponiendo su mayor ritmo competitivo. Aun así, el Obradoiro no se descompuso. Jorge Pampín, con 12 puntos, Josué Mangana, con 11 y 8 rebotes, y Daniel Mangana Mbumba, autor de 14 puntos y 14 rebotes, sostuvieron la respuesta de un equipo que peleó hasta el final y cerró el encuentro con 61 puntos ante una de las estructuras formativas más potentes del país.

La eliminación duele, como duele siempre abandonar una competición cuando el vestuario todavía quiere otro partido. Pero el balance admite una lectura luminosa: el Infantil del Obradoiro compitió, ganó, creció y se midió sin miedo a rivales de primer nivel.

Documental del ascenso

El Monbus Obradoiro no detiene su actividad y se prepara para un estreno audiovisual. Y es que el centro comercial de As Cancelas acogerá el estreno del documental del ascenso, titulado Eu non faltei!, dirigido por Carlos Almón. El mismo se estrenará a las 20 horas con entrada gratuita, rememorando una noche histórica que ha devuelto al club a ACB.