El Hockey Raxoi busca apoyos para su regreso a la élite

Sin haber terminado aún esta temporada, el HC Raxoi, que representará a la ciudad en la élite del hockey femenino la próxima temporada, ya se ha puesto manos a la obra para la preparación del nuevo curso. A expensas del apoyo fundamental de las instituciones, donde espera ir cerrando la semana que viene todos los apoyos necesarios, en el club ya se trabaja tanto en las renovaciones de las jugadoras como en la incorporación de fichajes que traigan mayor competitividad a la plantilla, y el deseado objetivo de la permanencia, para seguir creciendo.

Respecto a la temporada 2024-2025, los incrementos de los gastos de competición directos (canon federativo y derechos arbitrales) se han duplicado, así como los gastos de viajes (10 desplazamientos a Cataluña), por el incrementos en los billetes de avión y alojamientos. La partida prevista para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible también ha subido, debido a la exigencia de una OK Liga cada vez más profesionalizada.

Con todo ello, el club ya ha iniciado contactos con el tejido empresarial de la ciudad, para buscar el máximo nivel de apoyo. Tal y como hicieron en su primera experiencia en la élite nacional, aparte de un gran patrocinador, buscan aglutinar pequeñas colaboraciones que ayuden a conseguir equilibrar el presupuesto. En paralelo, el club ha abierto una campaña de donación pensando en pequeñas y medianas empresas, y en colaboraciones individuales, a través de una fundación, donde los donantes pueden desgravarse un mínimo del 40% sobre la cantidad donada al proyecto del club. Todos los interesados pueden solicitar información a través del correo info@raxoi.com.