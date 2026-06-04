Baloncesto
Moncho Fernández vuelve a Galicia con el Basket Data Summit 2026
Se celebrará del 26 al 28 de junio con entrenadores, analistas y especialistas del sector
Ourense acogerá del 26 al 28 de junio el Basket Data Summit 2026, un encuentro centrado en el uso del dato, la analítica y la tecnología aplicada al baloncesto. La cita reunirá a entrenadores, analistas, docentes, periodistas y profesionales vinculados al rendimiento deportivo y a la toma de decisiones dentro del juego.
El evento está impulsado por SBL Education, el Club Ourense Baloncesto y la Deputación de Ourense, y combinará sesiones divulgativas, formación práctica y espacios de intercambio profesional. Entre los ponentes anunciados figuran Pepu Hernández, Moncho Fernández, Diego Ocampo, Raquel Romo, José Ajero, Luis Aranguren, Guillermo Calvo, Marc Maset y Bruno Sassi.
El programa abordará cuestiones como el origen y uso del dato en el baloncesto, su aplicación en la élite y su papel en la comunicación deportiva. Además, el congreso integrará el XXVI Clinic de Baloncesto de la Deputación de Ourense, que cerrará las jornadas el domingo 28 en el Pazo dos Deportes Paco Paz.
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