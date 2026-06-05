Pilar Lueiro: «Planificamos un novo pavillón en Salgueiriños»

Santiago atraviesa un momento dulce en el plano deportivo, con ascensos ya confirmados y otros todavía posibles en distintas disciplinas. La situación, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una demanda recurrente de los clubes compostelanos: más recursos económicos y, sobre todo, más espacios para entrenar y competir. La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, reconoce la complejidad de esa gestión, aunque subraya el esfuerzo del Concello por ordenar el reparto de instalaciones y ayudas.

«Estou moi satisfeita e orgullosa dos resultados deportivos que se están dando en todas as disciplinas», afirma la edila, que admite que la carencia de equipamientos deportivos es una de sus principales preocupaciones. «A falta de instalacións que arrastra o Concello é algo que, por suposto, me preocupa porque non se resolve de forma inmediata», señala.

Lueiro explica que el departamento municipal está tratando de gestionar los espacios disponibles «aplicando os criterios do regulamento da maneira máis satisfactoria». En el apartado económico, recuerda que las ayudas a los clubes se conceden tanto en régimen de concurrencia competitiva como mediante subvenciones nominativas y patrocinios. Según la concejala, esas aportaciones «se achegan a case 800.000 euros», a lo que añade la ayuda indirecta que supone el uso gratuito de instalaciones municipales por parte de clubes y entidades.

Una asociación de clubes para tener más fuerza

La reciente constitución de una asociación de clubes deportivos en Santiago es vista con buenos ojos desde el Concello. Lueiro defiende que las entidades están «completamente lexitimadas» para organizarse y defender sus intereses comunes.

«O goberno considera que os clubs están completamente lexitimados para asociarse co fin de defender os seus intereses», sostiene. A su juicio, este tipo de fórmulas pueden facilitar una interlocución más ordenada con la administración local y ayudar a abordar los problemas del deporte compostelano. «Considero positivo este tipo de asociacións que permiten sumar e manter unha interlocución que, ao mesmo tempo, facilita afrontar as diferentes problemáticas do deporte en Santiago», añade.

Por ahora, el Concello no ha mantenido una reunión formal:. «Aínda que non tivemos unha xuntanza como asociación, xa tivemos algún contacto informal con algúns dos membros da xunta directiva».

Nuevas instalaciones, pero también reformas

La concejala sitúa la planificación de nuevas infraestructuras deportivas en el medio plazo, aunque insiste en que el actual mandato está centrado también en la mejora de equipamientos ya existentes. «Neste mandato estamos facendo un importante esforzo na renovación das existentes, executando reformas de moito calado», afirma.

Lueiro defiende que construir nuevas instalaciones es necesario, pero no suficiente: «Se as novas infraestruturas son necesarias, conservar o que temos e melloralo tamén é unha obriga».

Entre los proyectos que maneja el Concello figura un nuevo pabellón en la zona norte de la ciudad, en Salgueiriños, previsto con cargo a ayudas europeas de la EDIL. La instalación tendría dos alturas y, por tanto, dos pistas. «Este goberno planificou coas axudas europeas da EDIL un novo pavillón con dúas alturas, ou o que é o mesmo, dúas pistas», explica la responsable municipal.

Además, el departamento de Deportes trabaja en la ampliación del pabellón del Restollal y mantiene como objetivo la puesta en marcha del Complexo Deportivo de Santa Marta. «Será realidade o Complexo Deportivo de Santa Marta», asegura Lueiro.

Críticas a la Xunta y apoyo de la Deputación

Preguntada por la colaboración con otras administraciones para construir nuevas instalaciones o ampliar las actuales, Lueiro asegura que el Concello se ha puesto en contacto con todas ellas, pero solo ha recibido apoyo efectivo de la Deputación da Coruña.

«Puxémonos en contato con todas as administración e a única da que recibimos axuda é a Deputación da Coruña que cofinancia as obras do Verónica Boquete», afirma. En este sentido, recuerda que la Xunta de Goberno acaba de aprobar el expediente para contratar las obras del estadio correspondientes a la fase III del estudio integral realizado en 2019.

La concejala también menciona contactos con el Consejo Superior de Deportes y carga con dureza contra la Xunta de Galicia, a la que acusa de no atender las peticiones de reunión. «Da Xunta estamos esperando resposta para unha xuntanza co conselleiro de Deportes, de feito, enviámoslle catro cartas solicitando unha entrevista e a ningunha respondeu», denuncia.

Lueiro eleva el tono al valorar la implicación autonómica en la ciudad. «Respecto ao apoio da Xunta de Galicia con Santiago en materia deportiva é inexistente», sostiene. Según recuerda, la última inversión autonómica en instalaciones deportivas compostelanas se remonta a 2011, con la construcción de los pabellones de Pontepedriña y Fontiñas mediante un convenio entre los gobiernos bipartitos de PSOE y BNG en la Xunta y el Concello.

La edila concluye que Santiago se encuentra en una situación singular dentro del mapa gallego. «Santiago é a única cidade galega que non ten instalacións deportivas dependentes doutras administracións que non sexa a local, agás as universitarias», afirma.