Baloncesto
Clyburn lidera la exhibición de un Barça para meterse en las semifinales de la Liga Endesa
Los azulgranas sacaron el rodillo ante el UCAM Murcia (76-100) tras un brillante partido del alero estadounidense (23 puntos) y lucharán contra La Laguna Tenerife por estar en la final de la ACB
Marc del Río
El Barça firmó una exhibición en Murcia para batir al UCAM por un contundente 76-100 y lograr el pase a las semifinales del play-off de la Liga Endesa. Xavi Pascual y sus jugadores repitieron la gran versión ofrecida en el primer duelo de la serie y fueron claramente superiores de principio a fin. Will Clyburn fue letal con 23 puntos y un inmaculado 4/4 desde el triple. Kevin Punter y Nico Laprovittola, con 14 tantos cada uno, le acompañaron en la anotación. Este próximo martes, a partir de las 20h (CEST), primer partido de 'semis' con el factor pista a favor, y con un Palau que debe ser una caldera.
El conjunto azulgrana arrancó el duelo sabiendo que había noticias muy buenas desde Movistar Arena, con la eliminación del Real Madrid a manos de La Laguna Tenerife. Tras un inicio igualado, con Kevin Punter y Will Clyburn inspirados, pero encontrado la respuesta de Michael Forrest y de Sander Raieste (13-12), los jugadores de Pascual apretaron el acelerador. Dos triples consecutivos de 'KP' y de Tomas Satoransky a una pierna sobre la bocina final de posesión, colocaron al Barça por delante. Además, un contraataque culminado por Clyburn permitía cerrar el asalto con un 17-27 favorable, y con una puesta en escena más que convincente.
Reacción murciana al gran arranque azulgrana
Pero ni mucho menos iba a bajar los brazos UCAM antes de tiempo, y Davontae Cacok volvió a ser una pesadilla para el juego interior azulgrana tal y como ocurrió en la temporada regular. En un abrir y cerrar de ojos, los de Sito Alonso se situaron a tan solo dos tantos (34-36) tras un brillante parcial de 12-3. Era un momento crítico para el cuadro culé, y quedaba por ver si el equipo lograba rehacerse de ese mal momento, una de las debilidades a lo largo de la temporada.
Y la reacción fue, sencillamente, genial. Nico Laprovittola se apuntó un triple colosal y Joel Parra, cuya entrega y garra jamás está en duda, también tiró del carro en anotación. El Barça fijó la defensa interior, secó al ataque murciano, y con un parcial de 2-16 logró marcharse al descanso con un botín tremendamente valioso (36-52).
Una gran noche para Laprovittola
El Barça no bajó su intensidad. Por supuesto, Forrest y Cacok seguían asumiendo la responsabilidad anotadora de los murcianos, pero la renta era cómoda (45-62). El pívot estadounidense de Murcia se tuvo que marcar al banquillo en el ecuador del periodo por cometer su cuarta personal, y 'Lapro', con otro de sus triples deliciosos, elevó la ventaja azulgrana hasta el +20 (47-67). Alonso tuvo que pedir tiempo muerto para tratar de reconectar a los suyos.
Forrest y Toni Nakic castigaron desde el 6,75, pero UCAM recibía de la misma medicina con triples de Lapro y de Clyburn (52-73). Los locales no bajaban su intensidad y agresividad en defensa, y Punter cayó en la trampa, protestando una falta en una penetración que le costó una técnica. Pese a ello, y a que Jonah Radebaugh cerró el cuarto con un triple, la situación del Barça era realmente favorable antes del último asalto (61-79).
Pascual y sus jugadores tenían el partido bajo control. Poco importaban los 'palos' constantes tanto en la lucha por el rebote, como las 'caricias' entrando a canasta. Además, Laprovittola estaba viviendo una de sus mejores noches en estos dos últimos cursos tan complicados por las lesiones. Su cuarto triple en el choque situó el 64-86 en el marcador. Sito pidió un nuevo tiempo muerto, y tan solo un milagro podía impedir el pase del Barça a 'semis'. Además, el técnico de UCAM se llevó una técnica por protestar.
Darío Brizuela elevó la ventaja azulgrana hasta el +25 (64-89), y pese a que la defensa local seguía apretando, el 22º punto de Clyburn, tras una recuperación, fue ya definitivo (68-92). Los minutos fueron avanzando, y el bocinazo final sonó con el 76-100 favorable al Barça. El martes arranca el asalto por un lugar en la gran final de la ACB.
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