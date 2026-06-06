El Compostela estará más arropado que nunca: San Lázaro registrará este domingo la mejor entrada de la temporada

Llega la hora de la verdad. En 90 minutos, que se pueden alargar hasta los 120, se decide la temporada del Compostela, que comenzaba esta campaña con el objetivo del ascenso de categoría entre ceja. Y en eso está su plantilla.

El pasado fin de semana dos despistes le costaron la derrota en el campo de Ponte dos Brozos de Arteixo. El equipo santiagués caía por un ajustado 2-1 que ahora tendrá que remontar ante su afición este domingo a partir de las seis y media de la tarde.

Los seguidores compostelanistas están respondiendo a la llamada de sus colores. El estadio de San Lázaro registrará la mejor entrada de la temporada. Las localidades de Tribuna están prácticamente vendidas en su totalidad y las pocas que quedan se pueden adquirir solo por medio de la página web.

Este domingo únicamente se venderán en el despacho de localidades entradas para la grada de Preferencia al precio de doce euros, que se rebaja a solo dos euros para los aficionados que tengan entre 3 y 17 años de edad.

El horario de apertura de la taquilla y de las puertas de acceso al estadio será a las cinco y cuarto de la tarde. Los seguidores que cuenten con una localidad para Tribuna entrarán por las puertas 2 y 16, mientras que los de Preferencia lo harán por la puerta 9. La capacidad total de las dos gradas abiertas para el encuentro entre el Compostela y el Arteixo es de 4.950 localidades, de las que 2.181 se corresponden a Tribuna y 2.208 a Preferencia.

A primeras horas de este viernes, y a falta de dos días para el decisivo choque, quedaban disponibles 150 localidades en Tribuna y 1.717 en Preferencia, lo que indica que ya se habían vendido en total 2.522 localidades.

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No es de extrañar esta expectación, ya que el Compostela está obligado a remontar un marcador adverso para superar esta eliminatoria y poder seguir luchando por el ascenso para recuperar la categoría perdida en la temporada pasada.