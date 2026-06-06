La historia de María y Fernando siempre ha tenido el mismo elemento central. Una pasión que quizá no fue el motivo por el que comenzaron su relación, pero sí uno de los principales puntos de unión de su vida en común durante los últimos trece años. Su afición por el Compos es tal que cuando llegó el momento de confirmar su compromiso decidieron que el club de sus vidas también debía estar presente.

Vestidos de novios posaron en San Lázaro junto a los futbolistas del primer equipo y con el estadio como escenario. Una posboda algo diferente que nació de una ocurrencia de María: «La idea fue mía». Ella buscaba que la sesión tuviera un enfoque especial. Para Fernando, picheleiro y aficionado desde pequeño, el Compos es precisamente eso: algo especial. Por lo que María intentó contactar con el club.

María, Fernando y el Compos: un amor de tres / Cedida

«Somos socios desde hace años y él es el responsable de que vayamos a los partidos», explica. Tras hablar con Miguel Fernández, gerente de la entidad santiaguesa, llegaron a un acuerdo desde el principio: «Estuvieron súper dispuestos a ayudar. Nosotros queríamos hacernos las fotos con los jugadores y en el estadio, y no hubo ningún problema».

Por su parte, Fernando recibió la propuesta como una sorpresa pese a que la ceremonia ya había estado teñida de un claro color blanquiazul. Durante la boda fueron varios los guiños al Compostela. Todas las mesas llevaban nombres de equipos de fútbol –SD Compostela, Deportivo da Coruña, RC Celta de Vigo, Airiños do Ulla, Rayo Vallecano y Real Madrid– y las invitaciones también contaban con referencias de este estilo: «Salía yo metiéndole un gol a él», recuerda María.

Una temprana pasión sin herencia familiar

«Soy de aquí, así que siempre fue mi equipo», explica Fernando cuando es preguntado por su conexión con el Compos, la cual nació de la voluntad de un niño. A diferencia de muchas otras historias de este estilo, el inicio de la relación del novio con su equipo no se trata de una herencia ni de una tradición familiar: «Fue totalmente por mi cuenta».

Ese compostelanismo terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una parte importante de su historia con María. Fernando la fue contagiando poco a poco, aprovechando sus primeras citas: «Me engancharon los partidos. Muchas de nuestras primeras citas fueron viendo partidos del Compos».

María, Fernando y el Compos: un amor de tres / Cedida

La pareja todavía recuerda aquellos primeros viajes acompañando a su equipo. «Empezamos a ir mucho fuera, por Galicia y otros sitios de España. Hemos recorrido muchísimo», cuentan ambos, que coinciden al destacar su visita a Astorga como una de las más rocambolescas: «El GPS nos metió por unos caminos de cabras, literalmente».

Aquel fue uno de tantos viajes de una relación que comenzó en 2012 y que ha acompañado al Compostela en sus distintos altibajos. Como pareja han vivido ascensos, descensos, promociones, eliminatorias de Copa y miles de momentos memorables. Recuerdos que ya forman parte también de su historia sentimental.

Donde vuelven a coincidir es en su respuesta al ser preguntados por el momento más duro como compostelanistas. La eliminatoria de ascenso a Segunda B ante el Salmantino sigue muy presente para la pareja que explica que «habían empatado allí y aquí no salió bien. Se escapó el ascenso».

Entre los momentos positivos destaca el playoff a Segunda B en Balaídos en plena pandemia. El Compos consiguió ascender tras empatar con el Ourense CF y los protagonistas lo vivieron de una manera memorable: «Lo vimos juntos en mi casa. Fue un momento muy especial», recuerda María.

María, Fernando y el Compos: un amor de tres / Cedida

Amor incondicional

Para cualquier aficionado del Compos esta temporada está siendo una auténtica montaña rusa de emociones. Fernando y María, acostumbrados a sufrir con su equipo, oficializaron su vínculo el 14 de febrero de este año, momento en el que la esedé era líder con una ventaja de seis puntos sobre el Arosa, segundo clasificado.

Esa ventaja se esfumó, pero la pareja nunca dejó de animar a los suyos. Ni siquiera la luna de miel en República Dominicana consiguió que los recién casados desconectaran completamente de la actualidad del equipo blanquiazul. Durante el viaje siguieron consultando los resultados y las principales noticias: «Coincidió con aquella derrota contra el Silva y con el partido aplazado de Cambados», recuerda Fernando.

Ya de vuelta en Santiago y hace apenas unas semanas María y Fernando pudieron cumplir su deseo y acudieron a San Lázaro para realizar la sesión de fotos de posboda. Las imágenes de la pareja junto a los jugadores del Compos fueron publicadas en las redes sociales del club y provocaron alguna que otra felicitación atrasada.

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Su reportaje fotográfico salió a la perfección. El resultado maravilló al matrimonio que reflejó en aquellas postales su historia, una construida a base de partidos, kilómetros, sufrimiento en la grada y alegrías compartidas. San Lázaro como «punto de unión» de un romance que no dudó en recurrir al estadio de su equipo, aquel que durante años también fue parte de su historia, para inmortalizar el comienzo de una nueva etapa.