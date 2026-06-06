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La nostalgia del fútbol santiagués se reunió un año más

Joaquín, Luis Ben, Chispa y Peón recibieron un obsequio por ser los más veteranos

Asistentes a la cita anual de los jugadores juveniles de los años 60 de Santiago y su comarca. | JESÚS PRIETO

Asistentes a la cita anual de los jugadores juveniles de los años 60 de Santiago y su comarca. | JESÚS PRIETO

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Víctor Furelos

Víctor Furelos

Santiago

Un año más, bajo la organización de Genucho Rilo y Antonio Lobeto, jugadores que en los años 60 competían en edad juvenil en Santiago y comarca se dieron cita en una comida celebrada en el restaurante El Puente.

En esta ocasión fueron más de 40, sumando los acompañantes, los que acudieron a la cita con algunos llegados incluso desde Vigo y otras localidades.

Baña, Pito, Paz, Mundo, Torrado, Ahueca, Pepiño, Ares, Luis Ben, Castaño, Castiñeiras, Luis de la Iglesia, Esperante, Nicanor, Álvaro, Olegario, Juanciño, Paco Vilas, Valladares, Lalo, Villar, Fuentes, Manolo Garea, Suso, Chispa, Mayer, Alberto, Peón, Nouche, Piteira, Pouso, Angelito Liste, Alfredo, Astray, Joaquín los hermanos Lobeto o Genucho Rilo recordaron viejas anécdotas.

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Los asistentes entregaron un obsequio a los más veteranos del grupo, que fueron Joaquín, Chispa, Luis Ben y Peón.

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