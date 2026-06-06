Klopp pincha el globo electoral de Riquelme: "Jurgen no será entrenador del Real Madrid"

Jürgen Klopp no será entrenador del Real Madrid. El Figo de Enrique Riquelme para la campaña electoral del Real Madrid ha pinchado el globo del candidato rechazando el ofrecimiento para convertirse en el entrenador de los blancos si el empresario alicantino ganaba las elecciones a la 'Casa Blanca'. Según ha adelantado en Alemania el periodista Javier Cáceres en el Süddeutsche Zeitung, Klopp no dirigirá al Real Madrid. Así lo confirmó el asesor de Klopp, Mark Kosicke, al diario berlinés. "Jürgen está contento en su puesto en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club", declaró Kosicke.

Enrique Riquelme, el empresario energético español que compite con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por la presidencia del Real Madrid había anunciado oficialmente este viernes a última hora que le ofrecería a Klopp el puesto de entrenador si resultaba elegido presidente el próximo domingo. Pero la respuesta del técnico teutón ha sido contundente y Riquelme no podrá convertir al alemán en su particular Luis Figo para dar la vuelta a los pronósticos de unas elecciones en las que ha ido igualando las expectativas de voto tras anunciar el compromiso con Haaland y Rodri, la elección de Raúl González Blanco como director deportivo, y la incorporación de Fernando Hierro, Iker Casillas y Vicente del Bosque a su estructura.

Comunicado de Riquelme

En su comunicado, la candidatura de Riquelme advertía que "sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid". E insistía en que "si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid".

El equipo de trabajo de Riquelme ya había recibido una primera negativa de Klopp, tras la cual contactó a otros entrenadores de jerarquía en Europa como el español Cesc Fábregas, que ha clasificado al Como para la Champions por primera vez en su historia, al seleccionador de Portugal Roberto Martínez, y el donostiarra Mikel Arteta, campeón de la Premier y subcampeón de la Champions con el Arsenal. Sin embargo, la intervención de Raúl en la gestión con Klopp, al que conoce personalmente, parecía abrir una ventana para lograr convencer al teutón.

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Ahora, tras la negativa del alemán, Riquelme tendrá que trabajar contrarreloj con su equipo para buscar otra figura que pueda convencer al madridismo y que le ayude a equilibrar la balanza a horas de las elecciones. Una tarea que se antoja difícil porque Klopp era señalado por muchos como el único as que podía romper la baraja en esta campaña, como lo hizo Florentino con Figo en el año 2000.