Secho exige al Compostela «corazón y cabeza» ante el Arteixo

La SD Compostela afronta este domingo en el Vero Boquete de San Lázaro (18.30 horas) una tarde que no admite medias tintas. Tras el 2-1 encajado en Ponte dos Brozos, el equipo de Secho Martínez necesita ganar al Atlético Arteixo para seguir vivo en el playoff de ascenso a Segunda RFEF y alcanzar la última eliminatoria. El técnico blanquiazul confirmó que, salvo contratiempo de última hora, cuenta con todos sus jugadores disponibles y no escondió el carácter del duelo: «Sabemos que tenemos que ganar el partido y con esa intención vamos. No se trata de especular, sino de salir a por él desde el principio».

El entrenador compostelanista asume que la vuelta tendrá un componente distinto al de otros encuentros de la temporada. Ya no vale administrar una renta ni esperar a que el partido caiga por su propio peso. El Compos debe marcar, pero sin perder la estructura que le ha sostenido en los mejores tramos del curso. «Tenemos todo un partido por delante para ganarlo. Las eliminatorias son largas, abiertas y se pueden dar muchos escenarios. Si no es en los noventa minutos, habrá que seguir picando piedra hasta el final», advirtió Secho, consciente de que el marcador obliga, pero también de que el exceso de ansiedad puede ser un mal compañero.

La receta pasa por mezclar corazón y cabeza. «Mañana hay que ponerle corazón y hay que ponerle cabeza. Las dos cosas. Nosotros tenemos que ir, pero con la cabeza», resumió el técnico, que espera un ambiente de gran cita en San Lázaro. Secho quiere que ese empuje se transforme en energía. «Es un partido de estar enchufados. La gente nos va a empujar mucho, nos va a dar energía, y nosotros vamos a ir», afirmó.

Ese «ir» no significa convertir la vuelta en un intercambio sin control. El preparador de la esedé entiende que el Compos no es un equipo diseñado para vivir en un correcalles permanente, aunque sí confía en la capacidad ofensiva de su plantilla para castigar al rival cuando logre poner a sus atacantes de cara. «Algo de control tienes que tener, porque si no se convierte en un correcalles y eso no nos beneficia. Hay que tener control, pero también ir con determinación», explicó. Y ahí aparece una de las claves que más confianza le transmite: «Tenemos gente arriba con mucha determinación en el uno contra uno, con velocidad, con capacidad para penetrar y para llegar. Espero que puedan tener un gran día y, si es así, creo que vamos a darle la vuelta».

La intención, según Secho, será buscar el partido desde el inicio, atacar todo lo posible y hacer llegar balones en ventaja a los futbolistas de ataque. El plan apunta a dañar la última línea del Arteixo, a obligar al conjunto coruñés a defender más cerca de su área y a impedir que juegue con la comodidad que sí encontró en algunos momentos de la ida.

Un rival valiente

El Arteixo no llega a Santiago para encerrarse sin más. Secho espera un rival reconocible, valiente en determinados tramos y con una idea clara a la hora de presionar la salida compostelanista. «Cuando tengamos el balón en primera línea, con portero y centrales, van a intentar presionarnos. Lo hacen casi siempre con cuatro jugadores que corren, meten ritmo y empujan, y luego lo compensan con uno de los dos pivotes», analizó. También prevé fases en las que el Arteixo se junte, espere el robo y trate de castigar cualquier pérdida, además de otros momentos en los que intente pausar con balón para obligar al Compos a correr detrás de la pelota.

Ese es uno de los grandes retos de la vuelta: superar la primera presión sin regalar situaciones y, al mismo tiempo, no abusar de una elaboración que pueda alimentar las transiciones visitantes. La ida dejó varias pérdidas peligrosas y terminó decidiéndose por detalles dolorosos para el Compostela, que se había adelantado con un gol de Parapar tras una gran acción de Samu, pero vio cómo Jota empataba en el minuto 68 y Otero firmaba el 2-1 en el tramo final. Secho no quiere que el equipo quede atrapado en lo sucedido. Prefiere mirar al margen que todavía ofrece San Lázaro.

La dimensión mental será capital. El entrenador recordó que en el fútbol pueden pasar muchas cosas y que el vestuario ha preparado escenarios de todo tipo, incluso el más incómodo. «Estamos preparados para que el Arteixo se ponga por delante. Si se pone por delante, nosotros tenemos que seguir y seguir empujando», subrayó. Su mensaje rechaza cualquier cálculo conservador: «No vamos a especular. Si la energía y las fuerzas nos dan, y creo que nos van a dar, buscamos más un partido de 4-2».

El dato de que el Compostela todavía no haya ganado al Arteixo esta temporada no altera su discurso. A estas alturas, sostiene, las estadísticas pesan menos que la ejecución del plan y la personalidad con la que el equipo salte al césped. «Podemos hacer el juego psicológico y recordar estadísticas, pero mañana es solo jugar. Estoy convencido de que la gente nos va a empujar y de que los jugadores lo van a intentar todo», indicó.

El Compos se juega prolongar una temporada que se le torció cuando dejó escapar el ascenso directo y que todavía puede encontrar redención en el camino largo del playoff. Para ello necesita una versión con control, determinación, paciencia y colmillo. Secho, convencido, lo resumió con una idea que coloca el foco en sus futbolistas: «Lo que quiero es que sorprendan nuestros jugadores, porque al final ellos son los determinantes. Trataremos de conseguirles las máximas ventajas posibles y estamos en sus botas y en sus cabezas. Eso me da tranquilidad».