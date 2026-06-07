Márquez: "Estaba en la parrilla, miré a mi derecha y pensé: ‘¡Uf! Le saco 11 años a Acosta y 12 años a Aldeguer"

Esto va a ser largo, que lo sepan. No lo digo por si esperan que Marc Márquez (Ducati), de 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, gane hoy (14.00 horas, DAZN) el Gran Premio de Hungría, en el circuito de Balatón Park. Será largo, no muchos meses, no, pero no ocurrirá mañana.

“Todo va bien, muy bien, este chico es durísimo, muy fuerte, de cabeza y físicamente y, sobre todo, tiene un corazón enorme y una pasión por su deporte y profesión increíble. Bueno, como todos ellos”, comentó el doctor Ángel Charte, responsable médico del campeonato de dos ruedas. “Todo está yendo muy bien. Yo tuve mis dudas cuando lo revisé en Mugello, la semana pasada, no voy a engañarte, pero él ha sido tremendamente disciplinado con los pasos a cumplir y, además, está siendo muy fuerte de cabeza, mucho, lo que es vital. Ahora solo falta, y falta, sí, ir recuperando la fuerza, la musculatura, el tono en el hombro derecho. Y, como él dice, no será cosa de tres días”.

No lo será, no, pero la parrilla se enteró ayer, definitivamente, como el resto del mundo, como los menos creyentes, que son muchos pese a todo lo que ha logrado este muchacho, que Marc Márquez Alentá está cogiendo carrerilla y que, si no llega a pelear el título este mismo año, “no será por mí, no, será porque otros han sido mejores, pero yo voy a tratar de morir en la orilla”. MM93 no lo dice, pero también coincide con el doctor Charte en que la musculatura “cuando tocas tanto y tanto ese hombro” no se recupera de la noche a la mañana. “De Mugello a Hungría han pasado solo cuatro días, en cuatro días no cambia nada”.

Marc Márquez (Ducati), en su 'box' del circuito de Balatón Park. / ALEJANDRO CERESUELA

Nadie lo cuenta, nadie lo quiere explicar, pero, de momento, el mayor problema sigue siendo la pelea, la lucha, el cuerpo a cuerpo. Por eso ayer, cuando se escapó nada más apagarse el semáforo y aprovechó salir desde la ‘pole’, no hubo carrera. “Marc aún tardará en poder pelear en el cuerpo a cuerpo, pero cuando lo consiga, no lo verán, que se despidan de él”, señaló a El Periódico uno de los cuatro máximos responsables del equipo Lenovo Ducati. “Le costará, pero está en ello y se le nota en la sonrisa”.

El plan de ayer fue más que perfecto. “’Pole’, salir bien y empujar desde el inicio, hacer cuatro vueltas de récord, de ‘quali’, gastar ahí parte del depósito físico que tengo y adquirir, no sé, uno o dos segundos y, luego, ir gestionando porque todo lo que me pueda ahorrar, bueno será. Mañana (por hoy), será duro, sí, pero hoy (por ayer), nos ha salido redondo”.

"Aún no estoy recuperado del todo del hombro derecho y debo correr muy concentrado. Mentalmente es toda una experiencia pues, cuando mi físico disminuye a mitad de carrera, mi cerebro sigue yendo a 300 km/h. y eso puede provocar un despiste e irme al suelo". Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo.

Borja González, uno de los mejores periodistas de la sala de prensa del Mundial, de DAZN y la COPE, apretó ayer a Márquez y le dijo que por qué se negaba a ganar hoy el GP, “después de lo que acaba de hacer hoy en la ‘sprint’”. “Un momento, un momento”, señala el joven de Cervera (Lleida), “no me niego a nada, pero yo soy algo más realista que tú: no estoy para esas conquistas, aún. Por descontado que, tal y como está yendo el fin de semana, podría soñarlo, pero prefiero seguir mi plan: subirme mañana (hoy) al podio sería el mayor de los éxitos posibles. El resto forma parte de una locura, que ¡ojalá! se produzca, pero un GP es otra cosa, aunque sea en un circuito de izquierdas”.

Y a la pregunta de El Periódico de ¿y eso, lo del podio, cómo se logra? “Se logra con una buena salida, determinación, tacto, perfección y, sobre todo, mucha cabeza. Repito, me encantaría lograr otro podio. El jueves no era capaz de mantener un pensamiento así, de verdad, pero saliendo desde la ‘pole’ y habiendo ganado como he ganado la ‘sprint’, me gustaría, al menos, intentarlo”.

Marc Márquez (Ducati) se aleja de Pedro Acosta (KTM), en las primeras vueltas de la prueba al 'sprint' de ayer en Hungría.que´ñ / ALEJANDRO CERESUELA

Repito y ¿cómo piensa intentarlo? “Debo seguir más concentrado que nunca. Estoy en un momento muy delicado. Aún estoy en plena rehabilitación, aún estoy recuperándome, esto va bien pero queda un buen tramo para estar como quiero. Y qué ocurre en estas circunstancias, pues muy sencillo: mi cerebro va muchísimo más deprisa que mi cuerpo. Te lo explico: cuando mi físico baja, como es normal hasta que no recupere toda la musculatura del hombro, mi cerebro sigue yendo a 300 kilómetros por hora y es entonces cuando cualquier despiste, movimiento raro en la moto o mal gesto, puede acabar conmigo en el suelo”.

Mensaje: no descarta ganar o intentar ganar hoy, pero el podio lo consideraría, en medio del proceso en el que se encuentra, como un triunfo. O casi. “Una gran alegría, vamos, un éxito”.

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Oídas y leídas todas las tonterías que se han dicho y escrito sobre la situación física y personal del nueve veces campeón, Mela Chércoles, experto del diario As y la SER, le pregunta si, con toda la presión que debe sorporar y rehabilitación que está protagonzando, aún le queda tiempo para pensar en el próximo año. “Estoy aquí para estar aquí el año que viene, por eso estoy luchando para recuperarme bien y cuanto antes”. Aviso a navegantes.