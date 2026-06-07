La SD Compostela logra la ansiada remontada contra el Atlético Arteixo tras sufrir en la prórroga

La SD Compostela consigue sellar la ansiada remontada frente al Atlético Arteixo tras quedar 2-1 en San Lázaro (4-4 en el global), mismo resultado de la ida, pero que permite a los picheleiros pasar a la siguiente ronda por quedar un puesto por encima en la tabla liguera. Los goles de los locales fueron de Armental y Charly, mientras que el tanto visitante lo endosó Agulló. Así, la esedé se ha clasificado a la fase autonómica mantiene de esta fase de ascenso a Segunda RFEF.

Los picheleiros fueron los primeros en avisar con un disparo de Armental desde la esquina izquierda del área que se marchó fuera. La ocasión sirvió para animar a los locales, que trataban de combinar con pocos toques para llegar al área de los de Posi. Los rojiblancos, por el contrario, se movían continuamente para encontrar huecos por el interior.

Al poco tiempo los visitantes tuvieron una de sus llegadas más claras. Quico González se lio en un balón a la espalda que Otero le terminaría robando y que, de milagro, Pablo Crespo salvaría casi en el área pequeña yendo al suelo cuando el ariete estaba preparado para armar el disparo. Los de Posi pidieron penalti, pero el árbitro juzgó la acción como legal.

San Lázaro se venía arriba y disfrutaba con el sacrificio de los suyos. La esedé no paró de amenazar con Armental como hombre clave. Primero mandó un potente disparo al larguero desde 30 metros y, al cuarto de hora, sacaría un córner en corto para entrar en el área rival tras una pared con Parapar y hacer el primer gol de los picheleiros al sacar un tiro potente que pillaría por sorpresa al arquero rojiblanco (1-0).

La afición picheleira no dejaba de animar con la igualada en la eliminatoria (2-2). Los intentos desde lejos eran la vía que más problemas le estaba dando al cancerbero visitante, así como los desbordes de Parapar y Armental, quienes trataban de meterse hacia dentro para combinar constantemente. A continuación, Pablo Martínez y Rubo combinaron rápido para un enviar un balón al área que finalmente sacaría a córner rozando el palo Damián Noya.

La esedé mantenía la concentración y la intensidad al máximo durante el choque, con cada duelo perdido siendo remediado por una ayuda y mostrándose rocosos frente a las internadas que los de Posi intentaban por banda. Esto sumado al poderío aéreo de Quico y Crespo en las disputas llevó a que Álex Cobo no tuviese que realizar ninguna intervención destacada en el primer acto.

Los santiagueses salieron en la segunda parte con el mismo hambre de remontada que en los anteriores minutos. Un eléctrico Antón Guisande, quien tuvo el rol de conectar el juego por la zona de mediapuntas, recogió un despeje de Quico para tratar de poner la ventaja en la eliminatoria con otro chut lejano que se marcharía por encima de la meta. Con todo, el Arteixo no se achicó y lanzó su primer disparo a puerta tras un zurdazo de Pablo Martínez que Cobo despejó con facilidad.

En el 50 los de Posi tuvieron que dar entrada a Marcos Aller en el mediocampo por lesión de Álvaro Queijeiro. Los de Secho, por su parte, sacaron al terreno de juego a Samu Rodríguez en detrimento de Armental, moviendo a Guisande hacia la posición de extremo izquierdo. El Compos se quedaría a nada de del segundo tanto gracias a un centro raso de Goris que se paseó por el punto de penalti sin encontrar receptor.

En el 63 llegaría el jarro de agua fría para los picheleiros cuando tras una falta lateral el Arteixo pondría un segundo balón en el área pequeña para que Agulló pusiese de cabeza el 1-1 en el marcador y la eliminatoria de su favor (2-3). Un error de concentración a balón parado que los locales tuvieron que pagar justo cuando se mostraban más cómodos.

No obstante, con la entrada de Charly y Riki Mangana en el verde, el Compostela encontró la inspiración para combinar, abrir a banda y que Guisande centrase un balón raso que Charly remató de primeras para volver a poner tablas en la eliminatoria (3-3).

El choque adquirió un guion de ida y vuelta con centros continuos, balones largos y disputas. En el 90 la esedé tuvo la ocasión de adelantarse por partida doble. Primero con un mano a mano de Guisande y luego con un tiro de Samu desviado por un defensa. Ambos repelidos por el pié del portero rojiblanco, que se vistió de salvador.

Prórroga

Con el mismo resultado que en la ida, el encuentro terminó yéndose a la prórroga con ambos clubes dejando una muestra de esfuerzo incansable. Secho dio entrada a Cañi por izquierda para mantener el peligro desde el costado y lo consiguió, ya que de sus botas vino la primera llegada en el añadido con un tiro al palo corto que se marcharía desviado.

Alrededor del minuto 100, el recién entrado volvería a aparecer encarando a su par y armando un disparo al palo largo que Carlos García volvería a parar milagrosamente con un vuelo.

El partido se tuvo que decidir en los últimos quince minutos. El cansancio estaba haciendo efecto y ambos cuadros lo notaron, aunque algo menos el Compos, que trataba de retener más el balón para dejar pasar el tiempo sabiendo que el resultado les era favorable.

San Lázaro ya estaba cantando el ansioso gol cuando el portero rojiblanco falló una cesión con los pies en línea de gol que Cañi desaprovechó a puerta vacía. A los picheleiros les tocó sufrir en los últimos instantes con varias acciones de nuevo a balón parado que finalmente consiguieron solucionar para pasar a la siguiente fase del ascenso.

El Badalona mediría la ambición del Compos

San Lázaro volverá a abrir sus puertas a una eliminatoria de máxima exigencia ante un Badalona reforzado por una remontada de carácter. El conjunto catalán, que había caído 4-1 en la ida frente al Cornellà, levantó la serie con un 3-0 que igualó el global y le dio el pase por su mejor clasificación liguera. La SD Compostela encontrará enfrente a un rival competitivo, ordenado y con la moral disparada, capaz de sobrevivir al límite y castigar cada error. Será una cita de paciencia, oficio y detalles, con el ascenso a Segunda Federación ya a un solo paso en el horizonte.