Secho no se podrá sentar en los dos partidos ante el Badalona

Tras la buena noticia de la remontada de la SD Compostela, que le permite pasar a la siguiente ronda ante el Badalona, también llegó una mala. El entrenador de los picheleiros recibió una roja directa al acabar el encuentro, tras formarse una pequeña tángana en el césped al acabar el partido. El técnico tuvo una discusión con miembros del Atlético Arteixo, que también tuvieron como expulsado en ese momento al meta José Hevia (suplente). Los visitantes tuvieron otra roja del segundo entrenador, Sergio Pereira, la cual se produjo en el 86 del encuentro. De este modo, Secho se perderá los dos siguientes encuentros, correspondientes a la eliminatoria ante el Badalona, al no poder sentarse en el banquillo de la esedé.

La única vía que le queda al conjunto picheleiro sería recurrir a la roja. Pero, salvo respuesta afirmativa, esa sería la penitencia del preparador, en cuyo caso tendría que buscar las fórmulas para estar presente en las gradas de los dos campos y comunicarse con su banquillo para dar las órdenes.

Cabe recalcar que Secho explicó su expulsión en la rueda de prensa postpartido tras el duelo, comentando que "fue un calentón". El único detalle que dio sobre lo sucedido fue relativo a su contraparte: "Nos conocemos el entrenador y yo desde hace mucho tiempo. No quiero entrar ahí".