El Monbus Obradoiro alcanza los 3.500 préstamos participativos

La campaña Obrad’Ouro marcha viento en popa para el Monbus Obradoiro. Tras una complicada acogida, la modificación en el reembolso en el abono ha propiciado que los aficionados picheleiros se hayan volcado. Y es que la cifra de personas que han decidido mostrar su respaldo a la entidad con esta propuesta asciende a más de 3.500.

El conjunto compostelano podría ya haber alcanzado la meta que se habían marcado en la presentación de este préstamo participativo. 700.000 euros era el objetivo que Raúl López, presidente del club, y Héctor Galán, director general, marcaron en la presentación. Al tratarse de una colaboración de mínimo 200 euros en adultos y 80 en menores, los números podrían rondar ya la cantidad que el club buscaba, si no la ha alcanzado ya.

De este modo, la expectativa del club podría estar cumplida o casi tras pasar de un reembolso en el abono del 50 al 100 por ciento, lo que ha empujado al obradoirismo a colaborar. Si el objetivo estuviese cumplido, a partir de ahora todo lo que llegue sería un apoyo ‘extra’ que se seguirá viendo reflejado en el abono. El Obradoiro regresa a la ACB por la puerta grande y con la seguridad de que tendrá el respaldo de los suyos para pelear en la élite del baloncesto español.