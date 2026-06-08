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El Nacional U17 de baloncesto 3x3 llega a Compostela

Santa Isabel acogerá del 12 al 14 de junio una cita con 80 equipos de todo el país

Desde la izquierda, Julio Bernárdez, Pilar Lueiro y Roberto García.

Desde la izquierda, Julio Bernárdez, Pilar Lueiro y Roberto García. / Antonio Hernández

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André Couce

André Couce

Santiago

Santiago de Compostela presentó en Santa Isabel la cuarta edición del Campeonato de España de Baloncesto 3x3 de clubes en categoría U17, que se celebrará del 12 al 14 de junio. La concejala de Deportes, Pilar Lueiro; el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, y el presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Julio Bernárdez, visitaron las instalaciones y dieron la bienvenida a una cita clave del calendario federativo nacional.

El recinto, recientemente reformado, contará con cuatro pistas, dos interiores y dos exteriores, y recibirá a 80 equipos, 40 femeninos y 40 masculinos, de toda España. Galicia estará representada por Culleredo, Ensino Lugo, Baxi Ferrol, Obradoiro CAB y Seis do Nadal. La presentación sirvió para anunciar el torneo paralelo «Elas Seguen na Cancha» abierto a jugadoras de varias categorías.

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