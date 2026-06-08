Pleno de Ortega en el torneo de EscondiT

El ajedrez volvió a reunir a varias generaciones de jugadores en una jornada marcada por la concentración, el ritmo rápido y la igualdad en los tableros. El torneo, organizado por el Club Xadrez EscondiT, dio comienzo a las 17.00 horas y contó con la participación de 20 ajedrecistas, que disputaron seis rondas mediante el sistema suizo.

Las partidas se jugaron con un control de tiempo de 10 minutos por jugador más tres segundos de incremento por movimiento, una cadencia que exige precisión, cálculo y rapidez en la toma de decisiones. En ese escenario destacó Sara Ortega, representante de la Escola Xadrez Pontevedra, que firmó una actuación impecable y se proclamó campeona tras sumar ya seis victorias en las seis rondas.

La jugadora pontevedresa no cedió ningún punto y confirmó su regularidad desde el inicio hasta el final de la tarde, imponiéndose en una prueba en la que cada error podía resultar decisivo. Su pleno de triunfos le permitió hacerse con el primer puesto de una clasificación competida y en la que se dieron cita representantes de diferentes entidades del ajedrez gallego.

El torneo contó con jugadores de hasta seis clubes distintos: USC, Algalia, Padrón, Escola Xadrez Compostela, Escola Xadrez Pontevedra y el anfitrión, el Club Xadrez EscondiT. La variedad de procedencias elevó el nivel de la cita y contribuyó a crear un ambiente deportivo, participativo y de intercambio entre clubes.

Más allá del resultado final, la competición sirvió para dar visibilidad al trabajo de base que realizan las escuelas y clubes, así como para reforzar la presencia del ajedrez en el calendario local. Con 20 participantes, seis rondas y una campeona invicta, la cita dejó una tarde intensa de estrategia, nervios y buenas partidas.