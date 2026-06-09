Gonzalo Rodríguez: «La Primera FEB es mejor que muchas primeras ligas de Europa»

Gonzalo Rodríguez (Santiago de Compostela, 1975) regresa a la Primera FEB tras ascender al Coto Córdoba. Lo hace con una ilusión reencontrada en un proyecto humilde, cercano y familiar, palabras que se asocian a la perfección con el técnico compostelano. Llega a la categoría de plata del baloncesto español sabiendo que estará lejos de otros presupuestos de la liga, celebrando que los dos que se despiden de esta competición sean Monbus Obradoiro y Leyma Coruña.

¿Cómo está llevando el proceso de preparar el equipo para la Primera FEB?

Con mucha ilusión, que es lo que me transmite el club desde el día que llegué allí. Hace 24 años que no están en Primera FEB, la ciudad está totalmente volcada con el equipo y todo el grupo de trabajo con el que convivo en el día a día estamos trabajando a tope y muy ilusionados.

Cuando llegó, ¿podía imaginar vivir un ascenso de este calibre?

Nosotros nos planteamos toda la temporada sin obsesionarnos con otro objetivo que no fuera el crecimiento del club. Lo que sí nos interesaba mucho era establecer un poco las bases de algo sólido y en crecimiento. Cuando empezamos a entrenar, después de configurar el equipo, veíamos que el equipo estaba bien y, sobre todo, que la dinámica era muy buena. Un equipo que trabajaba muy bien el día a día, que las relaciones entre los jugadores eran buenísimas, entre jugadores y staff también. Es de estos años que notas una conexión especial. Y a medida que avanzó la temporada y los resultados fueron acompañando, ya toda la ciudad se volcó mucho con el equipo. Notabas la ilusión. De hecho, lo más llamativo del ascenso es la cantidad de gente que te cuenta que, después de años, se ha vuelto a reenganchar al baloncesto. Y esto es algo muy bonito que está pasando en la ciudad.

¿Cómo ve la evolución de la Primera FEB?

Siendo la segunda liga de España, es mucho mejor que muchísimas primeras ligas de otros países de Europa. Cada vez se ven mejores jugadores, mejores físicos. Hay mayor cantidad de buenos jugadores en cada equipo, muy buenos entrenadores, que eso ya llevaba sucediendo desde hace varios años. Creo que el nivel de la liga cada año es mejor. Ya no solo hablamos de los equipos de arriba, porque este año el dominio de los dos equipos que quedaron arriba fue apabullante, sino que hay muchos equipos, de mitad de tabla e incluso de abajo de la tabla, que practican un baloncesto muy bueno. La liga tiene un nivel altísimo.

La ACB también sube de nivel y está más igualada, al punto que desciende Gran Canaria...

El nivel de la ACB no ha hecho más que subir en los últimos años. Empieza la temporada y nadie da como: «este es el equipo que va a descender» o «este es el equipo que…». Todos los años, todos los equipos suben de nivel. Creo que el nivel del baloncesto global está creciendo muchísimo porque cada vez el juego es mejor, cada vez hay mejores jugadores en todos los equipos y los entrenadores también. ¿Qué pasa con mi opinión sobre Gran Canaria? Cuando un equipo no está acostumbrado a lidiar con la parte baja de la tabla durante tantas jornadas, a veces estos equipos se ponen más nerviosos que otros que están acostumbrados desde hace años a manejarse en esas aguas. Hay veces que sucede esto. Evidentemente, un equipo del potencial económico del Gran Canaria, en Primera FEB, apunta a que va a tener un presupuesto desorbitado. Pero hay que jugar al baloncesto, hay que construir equipos y al final todo eso se iguala. El baloncesto nos acaba igualando en todo. A pesar de que haya presupuestos, tanto Gran Canaria como Granada, que se supone que van a ser muy altos. Lo mismo pasará con los equipos que no ascendieron el fin de semana.

Hablando de presupuestos, le toca planificar un equipo en otra categoría...

Claro, lo primero es clarificar muy bien cuál es nuestro presupuesto, tener clarísimo cuál es el dedicado a la plantilla y, a partir de ahí, construir un equipo con los mismos criterios que lo hicimos el año pasado. Jugadores que tengan ambición, jugadores que sepan trabajar y jugar en equipo, que puedan jugar en más de una posición, que físicamente estén bien para el nivel de la liga, para poder defender, para poder jugar al baloncesto de la manera que queremos jugar. Y buscar mucho, porque normalmente cuando tú eres uno de los presupuestos más altos acabas fichando jugadores ya consolidados y destacados. Cuando tienes uno más humilde, siempre tienes que hacer apuestas y ahí hay que acertar.

¿Qué tipo de jugador cree que necesitan?

Pienso que hay un salto desde el punto de vista físico y atlético muy grande entre la Primera FEB y la Segunda FEB. Entonces hay que evaluar muy bien, porque a veces jugadores que en una categoría obtienen ciertas ventajas porque físicamente van bien, luego en el salto de categoría ya les cuesta un poco más porque todo es más rápido y los jugadores son más altos, más fuertes, más rápidos y el baloncesto va a otra velocidad. Estamos buscando un perfil de jugadores en los que haya un equilibrio entre lo técnico, lo táctico y lo físico que nos permita jugar al baloncesto que nosotros queremos jugar, que es un baloncesto colectivo, intenso e inteligente.

La palabra que mejor le define es cercano. ¿Qué le hizo tener esa visión como entrenador?

Los entrenadores tenemos que ser muy honestos y muy sinceros con lo que somos como personas, y entrenar en función de cómo eres. Creo que soy así. Me gusta construir las relaciones con las personas. Me gusta poder confiar ya no solo en la persona en sí, sino en la persona y en su comportamiento. Muchas veces a los entrenadores se nos dice: “¿confías en este jugador o no confías en él?”. Los entrenadores confiamos en lo que vemos y en lo que el jugador nos transmite. Si un jugador en el día a día trabaja con concentración y trabaja con intensidad, yo voy a asumir que en el partido va a jugar con concentración y con intensidad. Si veo que un jugador se relaciona con sus compañeros de una forma correcta y positiva, entiendo que ese jugador va a ser positivo para el equipo y confías más en él. Luego, todos somos personas. A veces conectas más con un jugador o con otro. Desde el principio, he tenido muy claro que la manera en la que quiero dirigir a mis equipos es desde los valores que considero adecuados y con los que me siento más cómodo como persona. El esfuerzo, el trabajo, la empatía, la generosidad… Todos estos son valores que creo que son muy importantes en mi equipo. Yo los vivo como soy y así me gusta relacionarme con los jugadores.

¿Con qué se queda de Santiago y de Córdoba?

Dentro de que comparar es muy malo, porque hay que valorar las cosas que uno tiene en su sitio sin compararlo con otro, de Santiago me quedo con que tengo aquí a prácticamente toda mi familia. Y de Córdoba me quedo con la acogida que me brindaron. Me están tratando súper bien, me siento muy a gusto en la ciudad, es preciosa. Invito a todo el mundo a que la visite porque es maravillosa y me siento muy a gusto allí.

Imagino que está contento por el ascenso del Obradoiro...

Estoy muy feliz del ascenso del Obradoiro porque, sobre todo, esta afición de Santiago se merece estar en ACB. Es una afición maravillosa.