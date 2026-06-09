Gran oferta del Compos para que su afición empuje hacia el ascenso

Llega la hora de la verdad para el Compostela. Después de superar las eliminatorias frente al Racing Villalbés y el Atlético Arteixo, ahora es el turno del Badalona que protagonizó este fin de semana una gran remontada ante el Cornellá.

El primer partido de esta ronda, en la que el vencedor conseguirá el ascenso de categoría, se disputa este domingo, a las seis de la tarde, en el estadio de San Lázaro, que hace dos días presentó la mejor entrada de la temporada, con la presencia en las gradas de un total de 4.082 espectadores..

El club quiere superar ese registro conocedor además de la importancia de la presencia de sus aficionados para animar a los jugadores en un encuentro que se prevé muy disputado y para ello volverá a abrir las gradas de Tribuna y Preferencia y lleva a cabo una promoción difícil de rechazar..

Los abonados tendrán que pagar cinco euros y a mayores podrán retirar otra entrada también por cinco euros para Tribuna mientras que los abonados menores de edad tendrán acceso gratuito a las gradas de San Lázaro aunque están obligados a retirar la invitación con antelación..

Precisamente todos los abonados podrán retirar la entrada/invitación hasta el viernes, a las tres de la tarde. Si no lo hacen, a partir de ese momento tendrán que pagar una entrada normal, además de perder la reserva de su asiento.

Las entradas a precio normal serán a quince euros y tendrán un precio reducido de dos euros para los menores de edad.

Las entradas podrán adquirirse en la propia oficina de la SD Compostela del estadio de San Lázaro (con horario de las 10.00 a las 15.00 horas), en la tienda oficial del club en la Rúa da Raíña (de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30) o vía online (https://sdcompostela.compralaentrada.com/eventos/).

Además, el mismo domingo también se podrán comprar en el despacho de billetes del estadio de San Lázaro, en el que únicamente se venderán entradas normales a 15 euros y dos euros, respectivamente. n