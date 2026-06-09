Los paralelismos con 1966 que hacen temblar a España de cara al Mundial: de Santiago al amistoso en Riazor

Las coincidencias, en el deporte como en la vida, nunca dejan de ser eso simples casualidades. Sin embargo, especialmente para los más superticiosos, pueden convertirse en mucho más que una mera casualidad. Llevar siempre la misma camiseta, ver los partidos desde el mismo sitio, no cambiar de bufanda cuando el equipo gana o repetir exactamente los mismos rituales forman parte de la cultura futbolística desde hace décadas.

Y lo cierto es que, si hay una competición que alimento todo tipo de cábalas, esa es el Mundial.

Con la Copa del Mundo 2026 a punto de arrancar y con España ya instalada en Chattanooga. son muchos los aficionados que buscan señales en el pasado que permitan anticipar el futuro de la selección española. Algunas invitan al optimismo. Otras, sin embargo, recuerdan demasiado a un precedente que no terminó precisamente bien: el Mundial de Inglaterra de 1966, en el que la selección quedó fuera del torneo en fase de grupos.

España llega al Mundial igual que en 1966

La primera coincidencia es quizás la más evidente y, seguramente, la que menos peso pueda tener, pero lo cierto es que es necesario citarla.

La Roja llegó al Mundial de Inglaterra como vigente campeona de Europa tras conquistar en 1964 la primera Eurocopa de su historia, entonces denominada Copa de Naciones de Europa, ante la Unión Soviética.

Ferran Olivella, capitán de la selección española, con la Eurocopa ganada en 1964 / Sport

Ahora, 60 años después, la selección de Luis de la Fuente vuelve a acudir a una Copa del Mundo como campeona continental tras levantar la Eurocopa de Alemania 2024 ante Inglaterra.

Obligados a cumplir tras tres ciclos mundiales por debajo de las expectativas

En ambos casos, el combinado nacional llegaba a la cita mundialista como una de las grandes favoritas al título, pero también con una necesidad parecida: la de redimirse de sus últimos tropiezos mundialistas.

Así, en el caso del Mundial de 1966, España llegaba a Inglaterra tras los tres últimos ciclos mundialistas por debajo de las espectativas: no logró clasificarse para Suiza 1954 ni para Suecia 1958 y, en Chile 1962, quedó apeada en fase de grupos.

Una situación que guarda ciertos paralelismos con la actual. Tras conquistar el Mundial de Sudáfrica en 2010, la selección española no volvió a acercarse a las rondas decisivas. En Brasil 2014 fue eliminada en la fase de grupo; en Rusia 2018 cayó en octavos de final ante la anfitriona en una tanda de penaltis; y en Catar 2022 volvió a despedirse en octavos, también desde la lotería de los once metros, esta vez frente a Marruecos.

Galicia, ¿un punto negro de unión?

Las coincidencias no cesan ahí y buena parte de las coincidencias que pueden auguar un mal presagio para la selección tienen a Galicia como punto negro.

En 1966, la selección española se concentró durante más de un mes en Santiago de Compostela para prepararse para el Mundial de Inglaterra, buscando adaptarse a unas condiciones similares a las que, en teoría, iban a encontrarse en las islas británicas. Tras aquella concentración, la expedición puso rumbo al Mundial desde la capital gallega.

Los 26 jugadores convocados para el Mundial de 1966 durante la concentración en Santiago / Cedida

Exactamente lo mismo que ocurrió este año. Los 26 futbolistas convocados por Luis de la Fuente, entre ellos el compostelano Borja Iglesias, abandonaron España el pasado viernes 5 desde el aeropuerto Rosalía de Castro-Lavacolla para iniciar su aventura mundialista en Norteamérica.

Jesús Prieto / Lucía Martínez

Riazor: un empate y una coincidencia liguera

Las coincidencias gallegas, sin embargo, no terminan ahí. Este lunes, la selección disputó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el último encuentro de preparación antes del Mundial ante la selección de Perú. Antes, el pasado jueves 4 de junio el combinado español disputó otro amistoso, el penúltimo antes de iniciar la Copa del Mundo, en el estadio de Riazor, ante Irak, que terminó 1-1.

Curiosamente, durante la preparación del Mundial de 1966 en Santiago, el combinado español disputó varios encuentros amistosos por toda Galicia. La penúltima prueba antes de empezar su andadura en el Mundial también se disputó en Riazor y terminó con empate a 1 en el marcador, en esa ocasión ante Uruguay.

Amistoso entre España e Irak en Riazor / AFP7 vía Europa Press

Y si Riazor aparece en esta lista de coincidencias por el amistoso de la selección, también lo hace por una curiosa carambola liguera. En 1966, el Mallorca descendió a Segunda División, mientras el Deportivo lograba el ascenso a Primera.

Sesenta años después, la historia vuelve a repetirse. El conjunto balear ha perdido la categoría y el Deportivo ha conseguido regresar a la máxima categoría del fútbol español.

Celebración de los jugadores del Deportivo del ascenso a Primera División / Calabar

Los paralelismos con 2010 que si que invitan a soñar

Si estos paralelismos con 1966, que no son pocos, invitan a la prudencia y a la preocupación, lo cierto es que también existen motivos para el optimismo porque este 2026 también guarda paralelismos con 2010.

Si bien que España llegue como vigente campeona de Europa podía ser una premonición de lo sucedido en Inglaterra 1966, también puede ser todo lo contrario. El combinado español también llegó en 2010 a Sudáfrica como vigente campeona continental tras lograr el título en 2008 ante Alemania.

Los jugadores de la selección española celebran la Eurocopa ganada en 2008 / Sport

El mismo partido inaugural, el mismo grupo y, de nuevo, el 'Loco' Bielsa

Las similitudes no acaban ahí. El partido inaugural del Mundial de 2010 enfrentó a Sudáfrica y México. Curiosamente, el duelo que da inicio a la Copa del Mundo de 2026 tendrá a los mismos protagonistas y, para más inri, se disputará el 11 de junio, el mismo día que hace 16 años.

Además, España está encuadrada en el Grupo H, el mismo que en 2010, con Cabo Verde, Arabia Saudi y Uruguay. Precisamente el duelo con los charrúas traerá otra gran coincidencia con el Mundial de Sudáfrica.

Ese año, la selección española cerró la fase de grupos enfrentándose a una selección sudamericana, Chile, dirigida por Marcelo Bielsa. Ahora, en 2026, La Roja terminará la primera fase frente a otra selección sudamericana, Uruguay, que también tiene al Loco Bielsa al frente del banquillo.

Incluso la música parece acompañar esta teoría y es que si en 2010 Shakira puso ritmo al Mundial con el inolvidable Waka Waka, en 2026 la cantante colombiana vuelve a estar vinculada musicalmente al torneo con Dai Dai.

Teorías que arrasan en redes

Como señalaba en los últimos días un usuario en redes sociales (@oscareduardomedinaa), cuyo vídeo suma ya millones de visualizaciones, estas no son las únicas coincidencias entre 2010 y 2026 que pueden aumentar el optimismo.

En las dos ocasiones, la selección española acudió al Mundial con ocho jugadores del Barcelona. Además, tanto en 2010 como en 2026, el conjunto blaugrana cerró el curso conquistando Liga y Supercopa, mientras el Real Madrid terminó el año sin títulos y el Atlético de Madrid perdió la final de la Copa del Rey.

Una coincidencia papal

Fuera del ámbito deportivo, también aparecen algunas coincidencias llamativas. En noviembre de 2010, el papa Benedicto XVI visitó España, con una agenda que incluyó Santiago y Barcelona. Este 2026, la visita papal a España se repite, con la visita de León XIV estos días a Madrid, Barcelona y Canarias.

Demasiadas casualidades para algunos. Simples coincidencias para otros, pero lo único seguro es que, si la historia tiene que repetirse, los aficionados españoles preferirán que se parezca mucho más a 2010 que a 1966.