El Obradoiro activa la primera fase de la renovación de abonos

El Monbus Obradoiro ya ha puesto en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026/27, la del regreso a la Liga Endesa. El club compostelano inicia esta nueva fase después de cerrar la campaña Obrad’ouro con 3.829 aportaciones, una cifra que la entidad interpreta como una muestra de confianza y compromiso de su afición en un momento clave para el proyecto.

Bajo el lema ‘A Nosa Nova Historia’, el Obradoiro apela al sentimiento de pertenencia tras recuperar la plaza en la máxima categoría. En su comunicado, el club recuerda que el regreso a la ACB supone «una de las páginas más importantes» de su historia reciente y llama a la afición a seguir construyendo el futuro de la entidad «jornada a jornada, capítulo a capítulo».

La campaña está dividida en dos fases. La primera, del 10 de junio al 7 de julio, estará reservada para los abonados de la temporada 2025/26 que hayan participado en el préstamo participativo Obrad’ouro, que podrán renovar conservando su localidad o escoger otro asiento libre. A partir del 8 de julio se abrirá el plazo para nuevas altas, tanto para quienes hayan participado en Obrad’ouro como para quienes no lo hayan hecho. El curso pasado terminó con 3.948 abonados, sin contar abonos de empresas (con los que rondaría 4.700), apuntan desde el club.

Precios de los abonos

Los precios de los abonos para la temporada 2026/27 oscilan, en tarifa general, entre los 349 euros del Fondo y los 705 euros de Retráctil Central. En concreto, el abono de Fondo cuesta 349 euros en tarifa general, 289 euros para mayores de 65 años, 175 euros en categoría juvenil, 91 euros en infantil, 40 euros en baby y 269 euros en tarifa reducida.

En Tribuna 2, los precios son de 469 euros para adultos, 375 euros para mayores de 65 años, 235 euros para juveniles, 120 euros para infantiles, 57 euros para baby y 349 euros en tarifa reducida. En Tribuna 1 Lateral, el abono asciende a 559 euros en tarifa general, 445 euros para mayores de 65 años, 278 euros para juveniles, 140 euros para infantiles, 66 euros para baby y 415 euros en tarifa reducida.

Por su parte, en Tribuna 1 Medio, los precios son de 589 euros en tarifa general, 469 euros para mayores de 65 años, 295 euros para juveniles, 150 euros para infantiles, 71 euros para baby y 429 euros en tarifa reducida. En Tribuna 1 Central, el coste es de 615 euros para adultos, 489 euros para mayores de 65 años, 309 euros para juveniles, 154 euros para infantiles, 77 euros para baby y 449 euros en tarifa reducida.

Las zonas más caras del pabellón son las retráctiles. En Retráctil Lateral, el abono cuesta 679 euros en tarifa general, 535 euros para mayores de 65 años, 338 euros para juveniles, 170 euros para infantiles, 80 euros para baby y 489 euros en tarifa reducida. Finalmente, en Retráctil Central, el precio alcanza los 705 euros para adultos, 555 euros para mayores de 65 años, 355 euros para juveniles, 173 euros para infantiles, 87 euros para baby y 515 euros en tarifa reducida.

La tarifa Baby está dirigida a niños de 0 a 4 años; la Infantil, a niños de 5 a 12; la Juvenil, a abonados de 13 a 17; y la tarifa reducida se reserva para parados de más de seis meses, estudiantes menores de 26 años y federados en baloncesto. El club señala que sobre la tarifa reducida no se aplicará descuento por renovación o antiguo abonado.

El préstamo Obrad’ouro se descuenta íntegramente

Una de las claves de esta campaña es la vinculación con el préstamo participativo Obrad’ouro. El club fijó una aportación mínima de 200 euros para adultos y 80 euros para menores de edad, cantidades que se descontarán al 100% del precio final del abono de esta temporada. Además, quienes hayan participado en la iniciativa tienen prioridad para renovar en su mismo asiento y recibirán una camiseta especial exclusiva.

El Obradoiro también mantiene otros descuentos acumulables. Entre ellos, un 15% para abonados de la temporada 2025/26, un 5% para abonados de temporadas anteriores desde la 2011/12, descuentos familiares progresivos, un 5% por fidelidad, otro 5% por asistencia a todos los partidos de la pasada campaña y beneficios por traer a un nuevo abonado.

La formalización podrá realizarse tanto de forma online como presencialmente en las oficinas del Multiusos Fontes do Sar. El club ofrece pago con tarjeta, efectivo en oficina y financiación sin intereses de tres a nueve meses, sujeta a la aprobación de la entidad colaboradora y a posibles gastos de gestión.

Una ACB con dos derbis en Sar

Lo que ya se sabe de la ACB 26/27, salvo algún problema de última hora, son los equipos que compondrán la competición de la próxima temporada. Tras el ascenso del Monbus Obradoiro y el descenso de Coviran Granada y Dreamland Gran Canaria, este fin de semana se confirmó el ascenso del Leyma Coruña. Con ello, Sar acogerá dos derbis, uno ante los herculinos y otro frente al Río Breogán, en los que cabe esperar un lleno. Tres clubs gallegos competirán en la élite del baloncesto español, algo que ya había ocurrido una vez con lucenses, Club Ourense Baloncesto y OAR Ferrol.

El resto de equipos que compondrán esta ACB serán: Real Madrid, Valencia Basket, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Barcelona, Asisa Joventut, Surne Bilbao, La Laguna Tenerife, Unicaja, Baxi Manresa, Bàsquet Girona, Recoletas Salud San Pablo Burgos, Hiopos Lleida, Casademont Zaragoza y MoraBanc Andorra.