Oyarzabal llega al Mundial en otra dimensión

Mikel Oyarzabal no fue titular en ningún partido de la Eurocopa de 2024, pero participó en todos ellos y fue fundamental en la consecución del título por parte de España. Mucho más allá del gol contra Inglaterra en la final, el futbolista de la Real Sociedad demostró que se puede ser muy decisivo en toda una competición entrando desde el banquillo.

Dos años después, el atacante vasco vive una realidad muy distinta. Ha sido, sin ninguna duda, uno de los nombres propios de la Roja entre el torneo continental y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Contra Perú, en el último amistoso de preparación para la Copa del Mundo, Oyarzabal volvió a marcar, encadenó su sexto partido consecutivo viendo portería y puso la guinda a un camino espectacular hacia la Copa del Mundo.

Los números de Mikel con la Roja desde finales de 2024 son realmente espectaculares. 13 goles y 6 asistencias en sus últimas 13 apariciones con el combinado nacional. Casi nada. La mayoría de veces ha sido titular, especialmente desde septiembre de 2025, cuando Álvaro Morata fue convocado por última vez on la absoluta. Desde el primer momento demostró que podía ser su relevo y poco a poco ha ido entrando en una nueva dimensión.

En Puebla, sin ir más lejos, se convirtió en el cuatro jugador de la historia de la selección española en marcar en seis partidos consecutivos tras Pirri, Hierro y David Villa. Solo el último lo logró sin perderse ningún compromiso de la Roja durante su racha, tal como ha explicado 'Marca'.

Una fase de clasificación inmaculada

Especialmente buenos fueron sus registros en los seis partidos de clasificación para la Copa del Mundo. España ganó cinco duelos y empató el último en gran medida gracias a los seis goles y las cuatro asistencias del txuri-urdin. Solo ha jugado dos amistosos este año, frente a Serbia a finales de marzo y este lunes ante Perú... y también 'mojó' en ambos, el primero con un doblete.

Mentalidad colectiva

Preguntado por su buen momento goleador tras el amistoso contra Perú, Oyarzabal se mostró muy "feliz y contento de poder ayudar al equipo de esta manera", deseó "que sean siete partidos seguidos marcando" y remarcó la importancia de pensar en el equipo y no en las individualidades. "Ahora me está tocando jugar, pero el día que no me toque hacerlo intentaré ayudar de otra manera. Lo que nos ha ayudado a hacer las cosas bien es priorizar el colectivo y confiar en los compañeros", recordó.

Noticias relacionadas

Mikel ha completado una buena temporada con la Real Sociedad (18 goles y cuatro asistencias con el título de la Copa del Rey como logro más destacado), pero cuando juega con España su nivel se 'dispara'. El fútbol es un juego asociativo y su gran relación futbolística con jugadores como Pedri, Rodrigo, Fabián Ruiz o Ferran Torres le ayuda a mostrar su mejor versión. Luis de la Fuente confía mucho en él y todo apunta a que será titular en el debut mundialista ante Cabo Verde.