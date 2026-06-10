El Campus Peleteiro se vivirá del 22 al 29 de junio

El baloncesto volverá a ser protagonista en el Colegio Peleteiro con la celebración de una nueva edición del Campus de Baloncesto Peleteiro, una de las actividades de formación deportiva con mayor tradición de Galicia. Del 22 al 29 de junio, el campus alcanzará su XXXIII edición, consolidándose como una referencia para varias generaciones de jóvenes apasionados por este deporte.

Durante los días 22, 23, 25, 26 y 29 de junio, las instalaciones del Colegio Peleteiro acogerán a alumnos y alumnas de Educación Primaria y Secundaria, tanto del propio centro como de cualquier otro colegio, en una experiencia abierta a todos aquellos niños y niñas que quieran disfrutar del baloncesto, aprender y convivir en un entorno único.

Con más de tres décadas de historia, el Campus de Baloncesto Peleteiro se ha convertido en uno de los más veteranos y reconocidos de Galicia, manteniendo intacta una filosofía basada en la formación deportiva y humana de sus participantes. Entrenamientos, competiciones, torneos de 5x5 y 3x3, concursos de habilidades, actividades recreativas y momentos de convivencia forman parte de un programa diseñado para que cada jornada se convierta en una experiencia inolvidable.

La edición de 2026 contará además con la visita de jugadores y jugadoras profesionales, entrenadores y árbitros de máximo nivel, que compartirán con los participantes sus experiencias y conocimientos, acercando a los más jóvenes las diferentes facetas del baloncesto de alto rendimiento.

A lo largo de su historia, el campus ha tenido la oportunidad de recibir a grandes referentes del baloncesto español e internacional. Figuras como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Pablo Laso, Pepu Hernández, Aíto García Reneses, Moncho Fernández, Tamara Abalde, Fernando Romay, Rodrigo de la Fuente, Marc Jackson o Alberto Corbacho han dejado su huella en una actividad que forma parte de la historia del baloncesto gallego.

Organizado conjuntamente por la A.D.M. Peleteiro y el Departamento de Educación Física del Colegio Peleteiro, el campus mantiene su compromiso con la promoción de valores como el esfuerzo, el respeto, la superación y el trabajo en equipo, ofreciendo una propuesta que trasciende el ámbito deportivo. Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.