El Raxoi festeja el ascenso en su último encuentro en Vite

Victoria y fiesta del ascenso en el pabellón de Vite para el HC Raxoi, que jugaba el último partido de la temporada en casa, delante de su afición, y con el ascenso ya conseguido. Partido emotivo, de fiesta, y reconocimiento a un equipo por parte de su afición que hizo que Vite registrase su mejor entrada de la temporada. Ocasión para despedir y homenajear a sus jugadoras.

El resultado, instrascendente, sumó un poco más a la fiesta. Los goles de Naiara Vaamonde (3), Lara Yañez (1) y More Méndez (1), dejaron el marcador en el 5-1 final. El gol madrileño lo anotó Lara García.

Con el pitido final, el club tenía preparado un reconocimiento especial para unas jugadoras que han vuelto a conseguir un hito en la historia del deporte santiagués. Un ascenso quizás no tan mediático como otros éxitos deportivos, pero con un valor incalculable, dentro de lo que es el deporte femenino de la ciudad, y de la proyección del deporte minoritario, muchas veces invisible. Así mismo, el club agradeció a las autoridades presentes que no quisieron perderse esté último partido de la temporada. Maria Rozas, tenente de Alcalde; Pilar Lueiro, concelleira de deportes; José Ramón de la Fuente, PP de Santiago; Marta Abad (PSOE); Mar Teixeiro, Subdirectora de la SX de Deportes de la Xunta de Galicia; y Antonio Leira, diputado provincial de deportes de la Diputación de A Coruña, quisieron arropar al equipo y al club en este nuevo éxito.

Y después de la fiesta, el Raxoi sigue en la búsqueda de colaboraciones para alcanzar el presupuesto necesario para la participación en la OK Liga, haciendo un llamamiento al tejido empresarial de la ciudad para recabar el apoyo económico necesario. Una tarea difícil y complicada, debido al incremento general de la participación en la mejor liga del mundo, pero con la confianza de la directiva en poder demostrar que el deporte femenino tiene cabida en la capital de Galicia.