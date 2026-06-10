Mundial de fútbol
¿Dónde se pueden ver en España los partidos del Mundial de fútbol masculino 2026?
La competición que reúne a las mejores selecciones nacionales arranca este jueves con el partido de México y Sudáfrica
Por delante, un total de 104 enfrentamientos
Todo está preparado para que el balón comience a rodar este jueves, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Azteca de Ciudad de México y, con ello, un nuevo Mundial de fútbol masculino —que se disputará en EEUU, México y Canadá— en el que España buscará lograr su segunda estrella.
¿Cuándo comienza el Mundial de fútbol masculino 2026?
Todo un acontecimiento global que arrancará, al igual que en el año 2010 —edición en la que España alcanzó la cima mundial con un gol de Iniesta ante Países Bajos— con un encuentro que disputarán México y Sudáfrica este jueves a las 21.00 horas.
Este será el primero de los 104 partidos que conformarán el Mundial de fútbol masculino —España no debutará hasta las 18.00 horas del próximo 15 de junio contra Cabo verde, que participa por primera vez en esta competición— con mayor número de selecciones de la historia. Hasta un total de 48 combinados nacionales.
¿Dónde se pueden ver en España todos los partidos del Mundial 2026?
Unos 104 partidos que podrán seguir en DAZN los clientes que tengan contratado el paquete Premium —que ahora se puede tener durante un año por 19,99 euros al mes y permite ver otras competiciones de fútbol como LaLiga y deportes como el baloncesto, las motos y la Fórmula 1— o aquellas personas que hagan un pago único de 19,99 euros.
También las personas que cuenten con los paquetes Fútbol Total (50 euros al mes) y LaLiga (36 euros al mes) con Movistar.
¿Dónde se pueden ver en España partidos del mundial 2026 de forma gratuita?
Además, RTVE ofrecerá, de forma gratuita, el partido más destacado cada día y todos los enfrentamientos de la selección española en La 1 y a través de su plataforma de streaming RTVE Play.
Una oferta online que, desde RTVE, califican como «la mayor cobertura digital de su historia».
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