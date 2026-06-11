La alegría mexicana sortea todos los obstáculos en el primer día del Mundial

A pesar de las dudas provocadas por las protestas del sindicato de profesores, que amagaron con boicotear el Mundial, y otros colectivos a lo largo de toda Ciudad de México, la máxima sigue siendo cierta. Los mexicanos saben ambientar una fiesta. Cientos de miles de aficionados se reunieron en el Zócalo, la principal plaza del país, para ver el partido inaugural y animar a la selección mexicana. La marea verde llegó después de una peregrinación de horas alrededor del perímetro del lugar, vallado a propósito del campamento que han montado los maestros desde principios de mes.

Sin embargo, las dificultades para llegar al centro no se hicieron evidentes a medida que el sindicato avanzó hacia el sur de la ciudad, en dirección al estadio Azteca. El calvario estuvo en las largas colas de acceso, que se prolongaron por un perímetro de casi un kilómetro para ingresar en la plaza central, donde se celebra el Fan Fest de la FIFA más grande de Ciudad de México.

Los problemas de movilidad fueron una de las mayores preocupaciones de los aficionados a la hora de planificar su llegada. Eduardo, de 28 años, se decidió por una de las bicicletas públicas para el trayecto de casi cinco kilómetros hasta el centro. El joven llevaba poco más de media hora en la cola, pero aún estaba a más de 500 metros de la entrada al Zócalo. “Entiendo todas las peripecias que hay alrededor (del evento), pero sí estoy muy emocionado”, explicaba.

El sentimiento lo compartía Ricardo, de 29 años, quien viajó desde Chicago (EE UU) para apoyar a la selección mexicana. El mexicano-estadounidense prefirió asistir a la inauguración y a uno de los partidos en México. No siente ilusión de asistir a los partidos que se realizarán en Estados Unidos. “Por el ambiente. Aquí son más divertidos”, recalca.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La cola de aficionados se convertía en una masa uniforme que entonaba a todo pulmón un coro conocido en el mundo entero, el mítico Cielito Lindo: “Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones”. La multitud animaba a los turistas que pasaban junto a la cola como si se tratase de los jugadores a los que fueron a apoyar. Un desfile de disfraces mexicanos, desde el héroe cómico Chapulín Colorado, conocido en toda América Latina, hasta el gigante de la lucha libre El Santo, animaban la espera.

El entusiasmo por el Mundial escaló lentamente en los meses previos al evento. Según una encuesta recogida por el medio local El Financiero, menos de la mitad de quienes participaron expresaron interés por la copa. El 'rubro' pasó del 29% en marzo al 43% a finales de mayo, y es similar al interés expresado en los meses previos a los mundiales de Rusia y Qatar, en 2018 y 2022.

Mucha de la falta de apego por la competición puede estar enlazada a la desilusión con la selección del país. El 65% no tiene confianza en el equipo. La escuadra ha arrastrado problemas desde la Copa Mundial pasada, en la que recogió un hito negativo: la primera vez en casi medio siglo en que México no superó la fase de grupos.

A la preocupación por el desempeño de la selección se sumó el estrés acumulado por las molestias causadas por las obras en preparación para el Mundial. Además, los capitalinos han tenido que soportar interrupciones por protestas en toda la ciudad, impulsadas por grupos que han visto en el evento deportivo un escenario ideal para atraer el foco mediático o presionar al Gobierno.

Pero al llegar el día, esa falta no se hizo evidente. Los aficionados peregrinaron juntos, ataviados con banderas y camisetas verdes, como un ejército armado de máscaras, sombreros, vuvuzelas y banderas. El acceso al festival tardó unas dos horas, pero se bloqueó finalmente a las 11:45, poco después del arranque de la ceremonia en el estadio.

Para Vanesa García, el acceso fue muy problemático. Ya en el evento del Zócalo, la colombiana explicaba que no sabía por dónde ingresar y tuvo que moverse por varias colas hasta dar con la correcta. Sin embargo, su alegría es imperturbable. "Ahora sí que este es un evento increíble", clama. "Es la primera vez que estoy en una cosa de estas y la verdad es que lo estoy disfrutando al máximo". Francisco, otro visitante, confirmaba las dificultades para llegar. "Tuve que pasar del metro a Uber porque cerraron varias estaciones". El ecuatoriano aprovechó un viaje de trabajo para asistir al festival. "El ambiente ha crecido mucho en los últimos días", asegura.

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El cierre provocó ira en miles de aficionados que no lograron pasar. La presión sobre los muros metálicos fue evidente desde el interior de la plaza. El pitido inicial acabó por silenciar a la multitud. Los gritos se transformaron en celebraciones y la ira en expectativa. Al golpe del primer gol de Quiñones frente a Sudáfrica, México se volvió una fiesta.