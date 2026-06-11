La SD Compostela, ante la 'maldición' del CF Badalona en Galicia: solo una victoria en 25 partidos

La SD Compostela y el CF Badalona abrirán este domingo (18.00 horas) en San Lázaro la eliminatoria definitiva en la lucha por el ansiado ascenso a Segunda RFEF. Tras una temporada de altibajos, los dos conjuntos se enfrentan en una eliminatoria que promete espectáculo y que parte muy igualada.

Compostelanos y catalanes comenzaron la temporada como los grandes candidatos a conquistar el ascenso directo en sus respectivos grupos, pero la diosa del fútbol les reservó un camino más largo a ambos. Al igual que la esedé, el Badalona terminó la liga regular en segunda posición, a solo tres puntos del Manresa tras liderar la clasificación durante buena parte de la temporada y sufrir una crisis de resultados en el peor momento: sumó un empate y tres derrotas consecutivas, una de ellas ante el propio Manresa, en el tramo decisivo de la temporada.

Ahora, los dos se enfrentan en la final nacional tras remontar ante Atlético Arteixo y Cornellá y aprovechar su mejor clasificación en la fase regular para pasar a la siguiente ronda tras la prórroga. Dos partidos por delante, dos auténticas finales que definirán la temporada y marcarán la diferencia entre un buen trabajo o el fracaso.

Esta será la primera vez que la SD Compostela y el CF Badalona se enfrenten, pero no será, ni mucho menos, el primer duelo del conjunto escapulado contra un equipo gallego, ni de la esedé contra un equipo catalán

La ‘esedé’, curtida ante el fútbol catalán

A lo largo de su historia, la SD Compostela ha disputado 57 partidos oficiales frente a equipos catalanes, con un balance de 20 victorias, 13 empates y 24 derrotas, y prácticamente todos disputados en la década de los noventa y principios de los 2000.

El grueso de estos duelos, un total de 34 (15 V, 8 E y 11 D), se produjeron durante el paso del Compos por Segunda División con duelos ante Lleida, Sabadell, Figueres, Palamós, Barcelona B o Terrassa.

También fueron frecuentes los duelos contra equipos catalanes durante la estadía de la SD en Primera División. Durante los cuatro años (entre 1994 y 1998) que el conjunto santiagués disputó la máxima categoría nacional se enfrentó tanto al FC Barcelona como al Espanyol, logrando 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas.

Los jugadores de la SD Compostela celebran un gol en el Estadio de San Lázaro durante la temporada 1995/96, en Primera División. / ECG

Los otros siete partidos disputados corresponden a la Copa del Rey, en la que el Compos se enfrentó en más de una ocasión a Lleida y Espanyol. Y precisamente en la competición del KO llegó el último duelo de los compostelanos contra un equipo catalán. Fue en la temporada 2018/2019 ante el Lleida Sportiu, con triunfo catalán por 1-0.

Especialmente alentadoras son las estadísticas de la SD Compostela en casa ante equipos catalanes. En total, la esedé disputó 28 partidos en Santiago contra equipos de Cataluña, que se saldaron con 14 victorias (incluido un triunfo ante el FC Barcelona en la 95/96), 8 empates y solo 6 derrotas (entre ellas dos ante el Barça).

Los jugadores de la SD Compostela celebran un tanto en el duelo ante el Arteixo / Antonio Hernández

Badalona

Y si el Compostela acumula experiencia frente a equipos catalanes, el Badalona tampoco es un desconocido para el fútbol gallego. El conjunto escapulado ha disputado la cifra redonda de 50 partidos oficiales contra equipos gallegos, con un balance de 17 victorias, 11 empates y 23 derrotas.

La gran mayoría de estos duelos contra equipos de la comunidad fueron durante sus tres etapas en Segunda División (1934 a 1941, aunque con parón entre 1936 y 1939 por la Guerra Civil; entre 1947 y 1952; y entre 1963 y 1968). En total disputó 48 partidos en la segunda categoría del fútbol español ante equipos de la comunidad, logrando 15 victorias, 11 empates y 23 derrotas

El vestuario del CF Badalona celebra una victoria esta temporada / CF Badalona

Curiosamente, a quien sí se enfrentó el Badalona fue al Arosa SC. Fue en la temporada 1949/50, con victoria por 3-0 del Arosa en tierras gallegas y triunfo por 5-1 del Badalona en su campo.

Durante su estadía por la segunda categoría del fútbol español, el conjunto escapulado disputó partidos contra Racing de Ferrol, Deportivo de la Coruña, SG Lucense, UD Orensana, Celta de Vigo, CD Orense y Pontevedra, además del ya mencionado Arosa.

Los otros dos partidos del Badalona CF ante equipos gallegos fueron en Copa del Rey, ante Racing de Ferrol y Coruxo, saldándose ambos con victoria escapulada.

A pesar de contar con un balance no muy desigual ante equipos de la comunidad, al CF Badalona no le sienta bien jugar en tierras gallegas. En los 25 partidos que disputó en Galicia, el Badalona cuenta con un pobre balance de 20 derrotas, 4 empates y una sola victoria, con 67 goles en contra y solo 14 a favor. Eso sí, el único triunfo del equipo catalán llegó en el último precedente ante un equipo gallego, en la Copa del Rey 2007/2008 cuando el Badalona se impuso por 2-4 al Coruxo en O Vao.

El técnico visitante ya sabe lo que es ganar en Santiago

Si bien esta será la primera vez que SD Compostela y Badalona se vean las caras, no será la primera vez que Mikel Azparren, técnico del conjunto catalán, juegue en la capital gallega.

Mikel Azparren, entrenador del CF Badalona / CF Badalona

El técnico vasco, central en su etapa como futbolística, se enfrentó en la temporada 2008/09 al Ciudad de Santiago, que ese año compitió en Segunda B, cuando militaba en las filas del Barakaldo.

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El ahora entrenador del Badalona, se hizo con el cargo a principios de mayo tras la salida de Pedro Dólera, fue titular en los dos partidos, terminando ambos con triunfo del Barakaldo por 0-1 y 2-1.