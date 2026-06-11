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Playoff ascenso

Últimas horas de la promoción de la SD Compostela con entradas a 5 euros

Los abonados podrán adquirir una localidad a ese precio y, a mayores, otra para un adulto por el mismo precio

Aficionados de la SD Compostela en las gradas del estadio Verónica Boquete de San Lázaro

Aficionados de la SD Compostela en las gradas del estadio Verónica Boquete de San Lázaro / Jesús Prieto

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André Couce

André Couce

Santiago

La SD Compostela celebra el gran respaldo de su afición de cara al encuentro de ida del playoff ante el Badalona (domingo, 18.00 horas), para el que ya se han vendido más de 2.000 entradas. La ciudad se ha volcado con el conjunto picheleiro en una cita clave de la temporada y San Lázaro apunta a vivir un ambiente especial en el primer asalto de la eliminatoria.

El club ha lanzado una promoción para facilitar la presencia de sus seguidores en las gradas, con localidades a cinco euros para abonados. Además, cada socio puede retirar una entrada adicional por el mismo precio para un acompañante, una medida con la que la entidad busca teñir el estadio de blanquiazul en una tarde de máxima exigencia. Los abonados menores de edad tendrán acceso gratuito, aunque deberán retirar previamente su invitación para poder acceder al recinto.

Esta promoción finaliza este viernes a las 15.00 horas, por lo que el Compostela anima a sus aficionados a aprovechar las últimas horas para asegurar su presencia en San Lázaro. A partir de ahí, los precios pasarán a ser de 15 y 2 euros.

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En lo deportivo, el duelo ante el Badalona se presenta como una prueba de alto nivel para el equipo compostelanista. El conjunto picheleiro afronta la ida con el objetivo de hacerse fuerte en casa, imponer su ritmo desde el inicio y viajar al partido de vuelta con ventaja en la eliminatoria. El apoyo de la grada puede ser un factor determinante en un cruce que se prevé igualado y en el que cada detalle puede marcar la diferencia.

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