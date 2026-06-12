El Badalona será un hueso duro de roer y difícil de batir

El Compostela alcanzó la eliminatoria definitiva. La que vale. En la que se juega una temporada con el ascenso de categoría a la vista. Tiene su objetivo al alcance de las manos. Pero no será fácil. Este domingo, a las seis de la tarde, se encontrará enfrente en el estadio de San Lázaro a a un hueso muy duro de roer: el Badalona.

El conjunto catalán también fue segundo en su grupo con 17 encuentros ganados, 12 empatados y cinco perdidos, cifras un poco inferiores a las que presenta el Compostela con un balance de 19 ganados, 11 empatados y cuatro derrotas. La diferencia es más grande en las estadísticas goleadoras ya que mientras los badaloneses marcaron 43 tantos y encajaron 27, los santiagueses materializaron 63 –veinte más– y recibieron 35.

Son solo números que para nada tienen un significado ya que compitieron en grupos diferentes y con rivales distintos. Pero hay otros datos que sí pueden mostrar una pequeña radiografía del juego que despliega el Badalona. El conjunto dirigido por el navarro Mikel Azparren , que en su época de jugador estuvo dos temporadas como defensa en el Pontevedra procedente de la Real Sociedad, demuestra la importancia que le otorga a su portería cuando juega de visitante.

En campo contrario ganó en ocho ocasiones y como dato destacable hay que mencionar que en seis de ellas lo hizo por 0-1. Lejos de su feudo también empató en cinco ocasiones, y en tres de ellas lo hizo sin goles. En su haber negativo registra cuatro derrotas aunque hay que significar que en dos ocasiones cedió por solo un gol de diferencia. Con estas estadísticas queda claro que será un rival complicado de batir.

Y es que el Badalona encaja pocos goles, prioriza mantener el orden y las líneas juntas, muchos de sus partidos comienzan con marcadores cerrados y numerosos 0-0 al descanso, propone un ritmo de juego pausado en el que busca controlar los tiempos y minimizar errores. Sus partidos como visitante tienen una media inferior a dos goles por encuentro. Es un equipo difícil de derrotar, incluso lejos de su estadio, donde practica un juego directo con transiciones rápidas, aprovecha las recuperaciones para salir rápido al ataque y no necesita tener una posesión muy alta para generar ocasiones. Busca ser efectivo más que vistoso. Demuestra tener paciencia y madurez táctica. No se precipita y suele crecer en las segundas partes y esperar el momento adecuado para golpear.

El Badalona es un equipo ordenado, defensivamente fiable y muy competitivo fuera de casa. Prefiere partidos de ritmo bajo, concede poco y basa gran parte de sus opciones ofensivas en las transiciones y en aprovechar los errores del rival. Busca sumar puntos antes que asumir riesgos excesivos. Y sabe sacar petróleo de sus goles.

El Compostela debe tener paciencia y buscar el gol porque el Badalona convirtió su moderno estadio en un auténtico fortín que este año solo asaltó el Europa B y el Hospitalet en el play off. Como local cambia su forma de pensar. En la liga regular consiguió nueve victorias, de las que solo tres fueron por la mínima, y empató cuatro partidos.

Es cierto que en el playoff el conjunto preparado por Azparren parece que sufrió una mutación inexplicable. Con el Hospitalet perdió en Badalona, algo muy inusual, por 0-2, y supo remontar como visitante con un 1-3 mostrando una faceta goleadora muy rara en el equipo cuando juega lejos de su feudo.

Y ante el Cornellá perdió el primer partido por 4-1, encajando mucho más de lo habitual, y supo superar a su rival en la vuelta con un 3-0, también lejos de lo que suele ser su faceta goleadora, que le dio el pase a la gran final ante el Compostela. En ambos casos se clasificó tras una prórroga que finalizó con un empate en la eliminatoria pero haciendo buena su mejor clasificación en la liga regular.

Más de 2.000 entradas vendidas

La SD Compostela celebra que se han vendido más de 2.000 entradas para el encuentro de ida del playoff, en el que la ciudad se ha volcado. El conjunto picheleiro ha puesto las localidades a cinco euros para abonados y, a mayores, la opción de retirar otra entrada por el mismo precio para acompañantes. Los abonados menores de edad tendrán acceso gratuito a las gradas de San Lázaro aunque están obligados a retirar la invitación con antelación. Esta promoción finaliza hoy a las 15.00 horas.