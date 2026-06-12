La SD Compostela y Zico recuperan la camiseta más icónica de la 'esedé' durante sus años en Primera División

Hay camisetas que trascienden a la historia. No por ser el uniforme con el que un equipo o selección logra una gesta irrepetible, sino porque por H o por B guardan un lugar especial en nuestro corazón futbolístico. Así, durante años, patrocinadores y equipos conformaron un matrimonio inseparable y a los ojos de los aficionados era imposible evitar pensar en una camiseta de ese equipo sin estar acompañada del logo de una marca en concreto.

Para los aficionados al fútbol, especialmente para los más curtidos en la batalla, es casi imposible no pensar en el tándem del Real Madrid con Teka, del Liverpool con Carlsberg, del Napolés con Buitoni, del Celta de Vigo con Citröen o, porque no, de la SD Compostela con Escurís.

Los jugadores de la SD Compostela celebran un gol en el Estadio de San Lázaro durante la temporada 1995/96. / ECG

La 'esedé' recupera su camiseta más icónica

La conservera de A Pobra fue el icónico patrocinador principal en las camisetas de la 'esedé' durante la época dorada del club en Primera División. Durante la década de los 90, el Compos se ganó el cariño y un lugar en el recuerdo imborrable de innumerables aficionados al fútbol, no solo por su buen papel esos años en Primera, sino también por un aspecto que escapa más de lo meramente futbolístico, las camisetas: vestidos con la marca gallega Zico, con el escudo del Compos en el pecho, los colores celeste y blanco y el nombre de Escurís en rojo, los colores de la 'esedé' dejaron una huella imborrable en el mundo del fútbol.

Ahora, treinta años después de esa histórica travesía por la máxima categoría del fútbol nacional, el Compos afronta este domingo un partido que poco tiene que ver con esos duelos en Primera ante Real Madrid o Barcelona o los derbis ante Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña, pero que es igual, o más, de importante.

Este domingo recibe en San Lázaro al CF Badalona en la ida de la eliminatoria decisiva por el ascenso a Segunda RFEF y lo hace con una gran noticia para los aficionados compostelanos: el lanzamiento, de nuevo, de una de las camisetas más icónicas de su historia, la de la Catedral de Santiago, que el Compos utilizó entre 1997 y 1999.

El histórico Toño Castro con su hija, cuando esta era apenas un bebé, posando con la equipación del Compos en San Lázaro / Paula Castro

"A SD Compostela e Zico volven unir os seus camiños para recuperar unha das camisetas máis emblemáticas da historia do fútbol galego", anunció este viernes el club compostelano para presentar un uniforme que "trascendeu o ámbito deportivo" para convertirse en una de las "máis recoñecibles e lembradas do fútbol español dos noventa".

100 unidades para los abonados

La primera tirada de esta camiseta estará limitada a únicamente 100 unidades numeradas, que se pondrán a la venta de forma exclusiva para los abonados del club durante el partido del domingo ante el CF Badalona a un precio de 60 euros.

En caso de no agotarse durante esta fase exclusiva, las unidades restantes pasarán a estar disponibles para el público general, a partir del lunes, en la tienda oficial del club, a un precio de 75 euros.

Además de la reedición de la histórica camiseta, el club pondrá a disposición de los abonados dos productos exclusivos durante el partido del domingo: la bufanda oficial podrá adquirirse por 10 euros y el balón vintage de cuero edición limitada 1962 por 25 euros.