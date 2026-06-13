Pablo Crespo: «Los detalles seguramente determinarán el ascenso»

Pablo Crespo es uno de los veteranos en la plantilla de la SD Compostela. Cumple su cuarta temporada en el conjunto blanquiazul, en donde demostró en sobradas ocasiones ser un jugador de garantías. Considera que la eliminatoria ante el Badalona se decidirá por pequeños detalles ya que son dos plantillas confeccionadas para ascender, y pese a que el empuje de los aficionados santiagueses este domingo, a las seis de la tarde, en San Lázaro, puede ser fundamental, está convencido de que el ascenso se decidirá en tierras catalanas. Para el duelo en casa, ya se agotaron las entradas de Tribuna. Ya solo se vende Preferencia a 15 euros adultos y 2 menores.

Después de clasificarse tras una eliminatoria tan igualada ante el Atlético Arteixo, ¿cómo respira la plantilla en una semana como esta?

Con ganas de afrontar la última eliminatoria y poder conseguir el objetivo. Fue una eliminatoria complicada, igualada, y conseguir esa victoria nos da ese ánimo para afrontar esta otra con ganas y con la intención de ascender ganándola.

¿Qué Badalona se espera?

Me imagino que nos pondrán vídeos. Tenemos referencias de ellos en el grupo de WhatsApp que nos han mandado. Al final sabemos que es una plantilla hecha para ascender. A nivel de la Tercera RFEF de Cataluña hay clubes muy potentes con un presupuesto alto. Sabemos que es un equipo que el año pasado estaba en Segunda RFEF, y tiene muchos jugadores con pasado en Segunda RFEF de hace poco. Es un gran conjunto para la categoría que es, pero sabemos que nosotros también somos un equipo que está hecho para ascender. Dos equipos similares en cuanto a eso.

Bueno, en una eliminatoria como esta, ¿qué puede marcar las diferencias?

En estos partidos dentro de cada partido hay micropartidos que los tenemos que ir ganando y, al final, yo creo que se va a decidir por pequeños detalles. Sin conocer a fondo la plantilla de ellos, al final creo que es un buen equipo, una buena plantilla con buenos jugadores y creo que los detalles van a ser fundamentales: el no equivocarse, el competir en cada momento del partido, saber jugarlo y afrontarlo de esa manera.

El Badalona tiene una media edad de 27 años, con jugadores veteranos. ¿La experiencia puede ser fundamental en este tipo de eliminatorias?

El haber vivido más veces estas situaciones te da esa tranquilidad, pero al igual que ellos tienen jugadores experimentados también nosotros tenemos jugadores experimentados en esas circunstancias y al final somos equipos similares en el sentido de que las plantillas son parecidas.

Lo que sí será fundamental es el estar muy concentrados.

Sí, es fundamental. Al final, hay que estar dentro de la eliminatoria a cada momento. Está claro que va a haber malos momentos dentro del partido, tanto en la ida como en la vuelta, y hay que sufrir y salir fortalecidos de esos malos momentos que vamos a tener seguramente. También va a haber buenos momentos y tenemos que aprovechar esas circunstancias del partido que se nos planteen favorables y a partir de ahí competir y no cometer errores. Es una eliminatoria igualada en la que al final los detalles seguramente determinen el ascenso. Confiamos en que estemos bien, que hagamos nuestro fútbol y esta semana en casa tengamos el aliento de nuestra gente que nos dé ese plus para partir con una ventaja, si puede ser, para Badalona.

Bueno, la afición ya ves que cada vez va a más y esta vez se espera todavía mejor entrada porque la ocasión lo merece ¿no?

Ya lo había comentado el día del Villalbés, que ya se notó la afluencia de público, que la verdad que nos echó una mano y el otro día, al final no sé si fueron más de 4.000 personas, se notó al tener que remontar la eliminatoria y sentir que la gente está contigo, que en los malos momentos que hubo, que al final te empatan, que estás fuera por un momento, te siguen apoyando, tiran para adelante, pues al final también se agradece y esperamos que esta semana contra el Badalona en casa, sea similar. Vamos a sentir ese apoyo y que nos den ese plus para ir con ventaja para allá.

¿Qué porcentaje va a haber de fútbol y de cabeza en esta eliminatoria?

Como dije antes, al final va a haber dentro de cada partido micropartidos que determinen si va a haber fútbol u otras cosas. Seguramente hay que tirar de cabeza para pasar esos malos momentos de sufrir, cuando hay que estar juntos. Es un buen equipo, también nosotros vamos a tener nuestras oportunidades y no sabría decir el tanto por ciento de una cosa y de otra. Al final creo que son importantes las dos. Solo con cabeza tampoco ganas, también tenemos que desarrollar nuestro fútbol y ser valientes.

El Badalona pasó las dos eliminatorias después de prórroga y con las eliminatorias empatadas. Y pasó por estar mejor clasificado. Quizá se ve ahí que el fútbol a veces es más igualado de lo que parece a priori.

Sí, yo creo que más en estas eliminatorias. Al final, es un play off de ascenso en el que hay mucha tensión, mucha... está muy igualado. Y como dije al principio, al final los pequeños detalles normalmente son los que deciden este tipo de partidos. Es final de temporada también. Todo el mundo se juega muchas cosas y al final la tensión influye. Y la igualdad también.

Bueno, ¿qué resultado crees que hace falta llevar para Badalona?

Pues no lo sé. Queremos ganar, pero dentro del partido se pueden dar muchas circunstancias tanto en la ida como en la vuelta. No sabría decir, pero ganar y con ventaja sería lo ideal. Pero al final tenemos que plantear el partido, que ver las circunstancias en las que se da el partido y afrontarlo así. Creo que lo más seguro es que se decida en la vuelta pero si conseguimos llevar una ventaja para allí tendremos bastante a nuestro favor para llevarnos a la eliminatoria. Yo creo que lo más seguro es que se decida en Baladona.