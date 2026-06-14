El Compos pone pie y medio en Segunda RFEF al batir por 3-0 al Badalona

El Compos firmó un encuentro difícil de mejorar ante el Badalona en San Lázaro. Una victoria por 3-0 en la ida de la fase final del ascenso a Segunda RFEF, con goles en propia puerta, de Guisande y de Charly, que hace que los picheleiros pongan pie y medio en la categoría. La próxima semana tendrán que defender otra posible remontada de los catalanes en el Municipal de Badalona, donde ya obraron el milagro ante el Cornellá en su anterior eliminatoria.

Los picheleiros comenzaron el encuentro de la mejor forma posible, ya que tan solo les hizo falta cinco minutos para poner el primero en el electrónico. El gol vino por derecha. Parapar vio el pasillo interior que dejaron los catalanes para mandar un balón al área que aprovechó Valín en carrera. El lateral quiso poner un centro raso y Marco Martínez, central izquierdo del Badalona, no tuvo tiempo para reaccionar y se la metió en su propia portería.

La esedé volvería a acechar la meta de hoy Víctor López, portero suplente de los catalanes que jugó ante la ausencia de Carlos Azón, con un disparo al larguero de Armental a la salida de un saque da banda en largo. Justo después llegó una jugada colectiva entre Parapar, Charly y Guisande que casi termina en un mano a mano para el mediapunta.

La polémica se coló en el guión del encuentro al cuarto de hora. Armental mandó un centro al área desde la izquierda que tocó en la mano del central Marco Martínez, una recepción que permitió a los catalanes sacar el balón de la zona de peligro. El Vero Boquete y los futbolistas picheleiros protestaron, pero el colegiado no señaló penalti.

Los visitantes conseguían mover el balón de lado a lado. No obstante, no daban con la fórmula para provocar un verdadero peligro. Los de Secho (hoy ausente por la expulsión en el encuentro ante el Arteixo) buscaban precisamente aprovecharse de esa falta de inspiración del rival para robar rápido y sorprender a la contra.

A los veinte minutos Charly desaprovechó un error garrafal del portero catalán con los pies. Le robó el balón, lo regateó con un autopase en línea de fondo y cuando solo tenía que empujarla apareció Bermu para sacar la pelota con una segada en boca de gol. Poco después, Unai Peón salió en relevo de Diego Uzal, que se marchó lesionado.

El Badalona se fue a los vestuarios con la frustración de ser el equipo que más tiempo tenía el balón pero que menos capaz era de aprovecharlo. Sus esperanzas durante el primer acto recayeron especialmente en banda derecha con Diawara, que solo pudo sacar un par de centros sin rematador.

Segundo gol tempranero

La segunda parte comenzó prácticamente igual que la primera con la llegada del segundo gol del Compos a los tres minutos del inicio. El artillero fue Guisande, que cazó un balón que quedó muerto en el área pequeña para colocarla en el palo izquierdo con el interior de su pierna buena.

En el 55 volvería a entrar la polémica en escena, también con el mismo final. Charly se dejó caer tras un leve agarrón de su marca que no le permitió llegar cómodamente a un centro por abajo, pero el colegiado no vio penalti.

El Compos se mostraba cómodo dejándole el dominio de la redonda a su rival. Cada intento del Badalona era frenado con una anticipación, una disputa ganada o un robo de balón que venía sucedido de un pase hacia delante para causar una amenaza rápida. Estuvo especialmente correcto Quico, que se impuso con seguridad y limpieza en los duelos con los atacantes.

Justo cuando menos presente se mostraba la esedé llegó el tercer tanto. Lo hizo Charly en el 80, quien recibió al pie un pase de Unai Peón para sacar de la manga un control orientado con caño incluido que culminó con una gran definición en el mano a mano. El guardameta casi la saca con el pie.

El Badalona se veía contra las cuerdas y optó por echarse arriba. Sin embargo, no eran capaces de combinar correctamente para generar espacios, al mismo tiempo que se arriesgaban a un cuarto tanto del Compos. Los blanquiazules tiraron de oficio y se mantuvieron firmes ante los intentos desesperados de los hoy rosas. De hecho, Cobo no tuvo que hacer ninguna intervención de mérito en los 90 minutos.

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Con esta ventaja de tres goles la esedé tendrá que defender una posible remontada en el Municipal de Badalona la próxima semana.