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Mundial 2026
España-Cabo Verde, en directo: empieza la segunda parte; la Roja busca de nuevo el gol (0-0)
Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García
El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.
Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.
Remata Oyarzabal otro centro de Pedri, pero se marcha muy desviado. Fabian capta un rechace y lo manda muy por encima de la meta de Vozinha.
Toca y toca España, pero el muro de Cabo Verde sigue bien plantado sobre el césped.
Sale a calentar Lamine Yamal. Aplauden los aficionados en Atlanta.
Saltan de nuevo los jugadores al terreno de juego. Luis de la Fuente no hace cambios de momento.
La selección española manejó la posesión del balón y el ritmo de toda la primera parte, con hasta cuatro ocasiones en el tramo final, una de ellas al larguero, pero sin goles frente a Cabo Verde, con la que empata 0-0 al descanso de su partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026.
Descanso en Atlanta. Jugadores a vestuarios.
Oyarzabal la ha tenido de nuevo, esta vez de cabeza, pero ha rematado mal encimado por dos rivales.
Un minuto para el descanso. Lo intenta de nuevo España, que busca abrir la lata.
El portero caboverdiano, Vozinha, está siendo de lejos el mejor jugador del conjunto africano.
Saca Pedri. Vozinha saca con la punta de los dedos el remate de Laporte.
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