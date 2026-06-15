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Topuria rompe su silencio: "Esta historia está muy lejos de terminar"
'El Matador' escribió un mensaje en redes sociales tras perder su invicto profesional ante Gaethje
Nil Jaimejuan
Ilia Topuria ya se ha pronunciado tras la derrota más dura de su carrera. El hispanogeorgiano, que perdió el cinturón absoluto del peso ligero y su invicto profesional ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250, publicó sus primeras palabras después de una noche muy complicada en los jardines sur de la Casa Blanca.
Topuria abandonó el octágono visiblemente castigado, con el rostro muy dañado y después de que el combate fuera detenido entre el cuarto y el quinto asalto. Horas después, y tras descartarse lesiones graves, el excampeón quiso felicitar públicamente a Gaethje y reconocer la superioridad del estadounidense.
EL MENSAJE DE TOPURIA
“Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara… y lo hiciste”, empezó escribiendo Topuria.
El ‘Matador’ explicó además hasta qué punto quedó limitado durante el combate por el castigo recibido en los primeros asaltos. “Me quitaste la visión del ojo derecho en el primer asalto y, al final del segundo, también la del izquierdo”, añadió.
Pese a ello, Topuria no quiso buscar justificaciones. “Sin excusas. Tuve uno de los mejores campamentos de entrenamiento de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche”, reconoció el hispanogeorgiano.
El mensaje también dejó una reflexión sobre la dureza de las artes marciales mixtas, un deporte en el que Topuria había conocido hasta ahora solo la victoria. “Esa es la naturaleza de este deporte. La gloria y el dolor caminan de la mano”, escribió.
Ahora empieza para él una etapa nueva. Recuperarse físicamente, asimilar la primera derrota de su carrera profesional y preparar el camino de vuelta. Y Topuria dejó claro que no piensa desaparecer.
“Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso”, avisó.
El cierre del mensaje apunta directamente a una posible revancha con Gaethje: “Y créeme… esta historia entre nosotros está muy lejos de terminar”.
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