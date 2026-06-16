El Compos responde a la ‘encerrona’ del Badalona y regalará las entradas a sus abonados

CF Badalona y SD Compostela ya han iniciado la cuenta atrás para el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Segunda Federación. Después de caer de forma estrepitosa en San Lázaro, el equipo catalán buscará convertir el duelo definitivo en una auténtica caldera y tratará de obrar la remontada ante un Compos que llega con una ventaja de tres goles.

Bajo el lema “Objectiu: 4.200 vs 11”, la entidad badalonesa ha realizado un llamamiento a su afición con el objetivo de llenar las gradas del Municipal de Badalona este domingo a partir de las 12.30 horas. Los locales se aferran al factor campo y al apoyo de sus seguidores para intentar darle la vuelta a una eliminatoria que, tras el choque de la ida, parece muy favorable al cuadro blanquiazul.

El resultado cosechado por el Compos en Santiago permite a los hombres de Secho afrontar el encuentro con una ventaja importante, pero no definitiva. El conjunto compostelanista se encuentra a las puertas del ascenso, pero prefiere evitar caer en relajaciones. Y es que el último precedente del propio Badalona sirve como advertencia.

En la anterior ronda del playoff, el cuadro catalán ya protagonizó una gran remontada para clasificar a la siguiente fase. Después de perder 4-1 frente al Cornellà en el partido de ida, el conjunto escapulado logró imponerse por 3-0 y terminó certificando su clasificación tras la prórroga. Una experiencia reciente que alimenta la esperanza de la afición local y que obliga al Compos a mantener la concentración.

Precio de las entradas e iniciativa del Compos

Frente al Cornellà los seguidores badaloneses jugaron un papel crucial en la remontada. Con tres goles en la segunda parte, el Badalona consiguió derrotar a un rival que había demostrado ser superior en los 135 minutos anteriores pero que claudicó ante un factor ambiental muy exigente. Conscientes de ello, el club local ha apostado por una política de precios destinada a favorecer una gran entrada en el partido ante el Compos.

Charly define ante Víctor López en el partido de ida ante el CF Badalona. / Jesús Prieto

Los abonados tendrán acceso gratuito, mientras que se podrán adquirir entradas a un coste de 5 euros para la grada general y de 10 euros para tribuna. La campaña de venta de entradas impulsada por el Badalona no esconde la intención de generar un ambiente incómodo para el cuadro picheleiro. Los lemas empleados por el club catalán en sus redes sociales —”4.200 vs 11” y “90' a Badalona seran molt llargs”— pretenden transmitir un mensaje de unidad en busca de una remontada que se antoja complicada.

Por su parte, los seguidores compostelanistas que decidan desplazarse hasta tierras catalanas podrán acceder a la zona habilitada para la afición visitante por un precio único de 15 euros, una cantidad superior a la establecida para el sector local.

Ante esta situación, la entidad santiaguesa ha decidido tomar cartas en el asunto. Mediante sus redes sociales, el Compostela ha anunciado que costeará el precio de las entradas de todos los abonados que decidan viajar hasta Badalona. En dicha publicación, el club explica que tramitará las invitaciones a aquellos que envíen un correo electrónico a la dirección de la entidad ( sdcompostela@sdcompostela.com ) con sus datos —nombre completo, DNI y número de abonado— antes de este jueves a las 15.00 horas.

Esta iniciativa nace con la intención de animar al compostelanismo a acompañar al equipo en una cita tan relevante. Tras vencer 3-0 en la ida, el Compos está a un solo paso del ascenso y espera contar con el apoyo de su gente para hacerlo efectivo.

Por tanto, el duelo se presenta como una absoluta batalla. Por un lado, la ilusión del Compostela por culminar el trabajo realizado durante una temporada de altibajos. Por otro, la fe de un Badalona que ya tiró de épica para ingresar en la gran final y que se aferra al calor de su afición como principal argumento para creer en la remontada.